МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. На территории Российской Федерации прямого запрета для физических лиц на пользование сервисами VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) нет. Пользоваться ими законно, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Эксперты указали на последствия активного использования VPN в России

Рестрикции, по его словам, существуют для юридических лиц, разработчиков этих программ. Они обязаны ограничивать выход на заблокированные Роскомнадзором сайты и ресурсы.

"При этом необходимо отметить, что в силу того, что большинство VPN-систем зарегистрированы за рубежом, требования Роскомнадзора выполняют не все. Это не делает выход на заблокированные сайты легальным, но оставляет этот вопрос в зоне ответственности самого пользователя", — объясняет эксперт.

Изначально VPN сервисы разрабатывались для удобного и безопасного общения внутри крупных организаций. Благодаря им, сотрудники, работавшие из разных мест, могли подключиться, например, к единой базе данных в корпоративной сети.

"Важными особенностями таких систем при этом являлись анонимность подключения и шифрование каналов связи, что послужило популяризации VPN-программ как средств безопасного сёрфинга интернета", — говорит Мясоедов. Функционирование этих сервисов осуществляется по цепочке: пользователь, промежуточный сервер он же прокси и далее сам сайт, куда вы заходите. На месте прокси ставится сервер любой страны. Именно благодаря такой специфике работы, появляется возможность заходить на сайты с региональными ограничениями, сказал эксперт.