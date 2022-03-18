МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Потребности в сахаре российского рынка собственное производство в стране может удовлетворить в достаточном объеме, пояснила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Татьяна Крейденко. Песков не советует скупать гречку и сахар

По ее словам, при ежегодных объемах производства сахара в стране на уровне 6-7 миллионов тонн объем импорта за последние 10 лет сократился с 600 тысяч до 180 тысяч тонн.

На протяжении 2016 — 2019 годов в стране сложилось перепроизводство сахара. В 2019 году оно достигло цифры в 7,3 миллиона тонн, что привело к снижению цены. Это, в свою очередь, снизило рентабельность производства у производителей. И в августе 2020 года (к этому моменту был достигнут максимум товарных запасов сахара) некоторые сахарные заводы даже приостановили свою деятельность, не желая реализовывать сахар ниже себестоимости.

"Что, в свою очередь, привело к снижению посевной площади культуры. Ситуация в 2020 году осложнилась и погодными условиями. В результате чего валовый сбор сахарной свеклы снизился почти на 17%", — пояснила эксперт. Торговая сеть "Магнит" не может объяснить рост цен на сахар

Производство сахара в России из сахарной свеклы урожая 2021 года составило более 5,6 млн тонн, что на 400 тысяч тонн больше, чем в 2020-м году. То есть потенциал для роста объемов производства теперь появился.

"Ажиотажный спрос со стороны покупателей в марте этого года и несколько запоздалая реакция по вводу ограничений на отпуск социально значимых товаров со стороны ритейла привели к росту цен. Хотя сахара в стране достаточное количество", — делает вывод эксперт.