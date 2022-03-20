МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. К дефициту и повышению цен на сахар привел не только ажиотажный спрос, вызванный совершенно нормальным стремлением людей сделать запасы в условиях непредсказуемости и резко меняющегося курса рубля, но и фактор производителей, пояснил агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Почему из магазинов пропал сахар и когда он вернется в продажу

Он напомнил, что впереди еще и период заготовок, так что можно ожидать новой волны активизации населения в плане самообеспечения продуктами питания, и сахар тут тоже важен.

"Несколько запоздалая стабилизация курса, с чересчур резким его изменением, повлияла на стремление сделать запасы "пока цены не выросли", а потом и "пока есть", — считает Чеглов.

"Помогло" и введение некоторыми торговыми сетями правила "не более такого-то числа единиц товара в одни руки", простимулировавшее обратный эффект.

Сахар, между тем, есть, судя по отчетам. Просто тот же фактор побудил производителей придержать товар и продать его дороже, привязав отпускные цены к доллару, как условной единице, убежден эксперт.

По его мнению, ситуацию осложнило то, что производителям надо срочно возмещать потери и упущенную выгоду от недавнего регулирования цен. К тому же, значительный объём продаж идет через торговые сети, в договорах с которыми прописана сложная процедура изменения цен поставки. Требуется время на согласование изменений.

"Сахар — товар социально значимый, к нему повышенное внимание. Уступать в ценах не хочется и упор сделан на продажи в кондитерское производство", — подчеркнул Чеглов.

По его мнению, рынок позже стабилизируется. "Проверять торговые сети вряд ли нужно. Искать надо в производстве. Посредники на рынке если и остались, то все они так или иначе связаны с производителями, позволяя последним решать свои задачи в условиях, когда социальной ответственности уделяется мало внимания", — заключил он.