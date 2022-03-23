МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Драгоценные металлы остаются одним из немногих доступных для населения России вариантов сохранить накопления. Однако, даже несмотря на отмену НДС для физлиц, стоит понимать, что платина и серебро даже по сравнению с золотом менее ликвидны. Об этом рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. В Минфине объяснили, зачем разрешают покупать золото за наличную валюту

"Драгоценные металлы тяжело хранить, а их ликвидность в несколько раз ниже ликвидности валют", — отмечает эксперт.

В целом, по мнению Маслова, можно перевести часть сбережений в золото, платину или серебро, но "в разумном количестве".

"И не стоит класть все яйца в одну корзину: все же диверсификация остается важнейшим инструментом для защиты активов во времена тяжелейшего кризиса", — предупредил аналитик.