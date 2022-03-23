МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Разделение акций на "первый сорт" и все остальные уже не раз применялось на практике. Так, например, сделали в Китае, где есть акции "А-категории" и остальных категорий, первые — для нерезидентов. В России это тоже уже было: у "Газпрома" были АДР для размещения на Западе, а внутри страны — другие акции, ограниченные к покупкам для нерезидентов, — пояснил агентству "Прайм" завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов. Инвесторам разъяснили тактику действий с "замороженными" на бирже акциями

И когда в 2005 году либерализовали порядок доступа к акциям "Газпрома", нерезиденты получили право покупать тут напрямую, то эти акции резко выросли в цене в несколько раз. Была практика конца 1990-х гг., когда после дефолта по ГКО, активы нерезидентов на время были заморожены на счетах типа "С" в банках и депозитариях.

"Думаю, сейчас речь идет о возврате к той прежней практике. Конечно, это — вынужденная мера, объясняющаяся тем, что нерезиденты не будут активны на отечественном рынке еще несколько лет, а их выход с рынка может привести к резкому падению цен акций и курса рубля", — считает Абрамов.

По его мнению, российский рынок акций в этом случае будет не очень удобным. Эксперт объяснил, почему торги ОФЗ возобновили первыми

"Порядок и ликвидность будут, рынок будет работать, но доходность будет, скорее всего устойчиво низкой", — считает эксперт.

Сейчас точно не стоит ожидать "чуда" весны 2000 года, по его словам, когда акции на мировых биржах упали, а потом «отскочили» и физлица заработали за несколько дней целые состояния. Сейчас российский рынок, когда торги акциями откроют, упадет и не отскочит.

"Скажется разочарование игроков-нерезидентов, воспринявших произошедшее, как игру без правил. Так что с учетом ситуации, выиграют только самые терпеливые, готовые ждать несколько лет", — пояснил Абрамов.

Полный текст интервью читайте на сайте "Прайм" 23 марта в 16:00