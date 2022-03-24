МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. После блокировки российских золотовалютных резервов все больше экспертов в качестве альтернативы вложениям в американскую валюту стали говорить о плюсах юаней. Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган в беседе с агентством "Прайм" рассказал, в чем плюсы и минусы таких вложений. Эксперт рассказал о подводных камнях вкладов в юанях

Во-первых, отметил специалист китайская валюта на 97% коррелирует с курсом доллара. То есть, если относительно рубля растет доллар, то растет и юань.

"Прямо сейчас это почти полноценная альтернатива доллару", — считает экономист.

Единственное, на что он обращает внимание, это то, что на территории РФ находится меньше ликвидности этой валюты и доступности в виде кэша для населения. "Физическую валюту очень трудно купить даже в Москве, но представляется, что в скором времени в Россию будут завозиться дополнительные объемы", — прогнозирует он.

Что касается корреляции юаня с долларом, то она может скоро закончиться, поскольку фундаментально китайская валюта сейчас выглядит лучше американской. "Поэтому разумным вариантом было бы хранить часть сбережений в юанях, но не стоит резко переводить деньги чисто в китайскую валюту", — отмечает он.

Взрывной рост спроса среди российского населения ничем не грозит: это не такие большие объемы, как на валютном рынке, подытожил Коган.