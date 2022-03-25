МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Собственники жилья пока не готовы снижать ставки, хотя рынок и переоценен. Как ожидается, в ближайшее время покупательная способность на фоне роста цен на продукты питания, коммунальные услуги начнёт снижаться, что, возможно, подтолкнёт арендные ставки вниз. Но резкого снижения ожидать не стоит, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор сети офисов недвижимости МИЭЛЬ Мария Жукова. Риелтор рассказал, как изменятся цены на аренду жилья

Прогнозировать что-то в условиях неопределённости трудно. Эксперт предполагает, что в ближайшие месяцы объём предложения продолжит рост, а клиентский спрос будет чуть меньше либо не изменится до начала высокого сезона.

"Арендаторы смогут спокойнее выбирать объект под свои требования, а среди собственников в выигрыше будет тот, кто предложит лучшее соотношение цена/качество, что может привести к некоторому снижению цен на рынке аренды, — считает она. Не трать деньги: почему жилье становится токсичным активом

Риелтор отмечает рост числа квартир в экспозиции за первые две недели марта. По оценкам Жуковой, если сравнивать уровень предложения первых двух недель марта этого года с первыми двумя неделями февраля, то рост составил порядка 50-55%. Это, по ее мнению, закономерный процесс: после традиционного затишья в период новогодних каникул, объем предложения начинает расти.

Объем предложения квартир и комнат в аренду в границах старой Москвы в феврале оценивается в 27,5 тысяч объектов. В январе было 25,6 тыс. объектов. Прирост составляет 7% и носит скорее сезонный характер. "Цены на арендном рынке пока стабильны", — заключила специалист.