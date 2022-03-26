МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Главным риск-фактором для российской валюты остается геополитическая обстановка и развитие ситуации вокруг Украины. При дальнейшей эскалации и введении новых санкций продолжение падения российской валюты неизбежно, даже несмотря на его укрепление после заявления Путина о продаже энергоресурсов "недружественным" странам за рубли, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. Рублей на всех не хватит. Россия нанесла удар по слабому месту Запада

"Кроме того, стоит понимать, что сейчас в некотором роде уже происходит формирование разных валютных курсов: внутреннего (контролируемого ЦБ) и внешнего (торги на форекс)", — считает он.

В долгосрочной перспективе в случае некоторой нормализации обстановки и окончания спецоперации на Украине торговля ресурсами в рублях может привести к укреплению российской валюты.

Но на данный момент не стоит исключать, что подобный шаг лишь ускорит процесс перехода ЕС и других "недружественных стран" на газ и нефть из других стран, преимущественно — Персидского залива, подытожил Маслов