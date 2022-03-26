МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Главным риск-фактором для российской валюты остается геополитическая обстановка и развитие ситуации вокруг Украины. При дальнейшей эскалации и введении новых санкций продолжение падения российской валюты неизбежно, даже несмотря на его укрепление после заявления Путина о продаже энергоресурсов "недружественным" странам за рубли, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.
"Кроме того, стоит понимать, что сейчас в некотором роде уже происходит формирование разных валютных курсов: внутреннего (контролируемого ЦБ) и внешнего (торги на форекс)", — считает он.
В долгосрочной перспективе в случае некоторой нормализации обстановки и окончания спецоперации на Украине торговля ресурсами в рублях может привести к укреплению российской валюты.
Но на данный момент не стоит исключать, что подобный шаг лишь ускорит процесс перехода ЕС и других "недружественных стран" на газ и нефть из других стран, преимущественно — Персидского залива, подытожил Маслов