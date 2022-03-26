МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Текущий уровень курсов иностранных валют отражает резкий переход к иной экономической реальности и некоторое ожидание дальнейшего развития событий, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский. Финансист объяснил, почему доллар может упасть ниже 100 рублей

На данный момент Россия испытывает беспрецедентное санкционное давление, ряд системно значимых банков полностью или частично отрезаны от мировой финансовой системы, иностранный бизнес покидает нашу страну, а российский может в ближайшем будущем испытать нехватку сырья и комплектующих для производства.

"Такая ситуация может сохраниться до конца марта с соответствующим "замиранием" курсов иностранных валют на текущем уровне", — отмечает эксперт.

Однако по его мнению, не исключены резкие перемены, как в одну, так и в другую сторону.

Так, на резкий рост курсов иностранных валют может повлиять решение о полном торговом эмбарго в отношении России, включая нефть и газ, а также полное "выключение" из долларовых расчетов. Может сложиться экзотическая ситуация, когда доллар в России официально станет невостребованным активом, рассуждает он.

С другой стороны, деэскалация ситуации в связи с переговорами между Россией и Украиной, возрождение фондового рынка и возврат части иностранного бизнеса в Россию помогут доллару удержаться в районе 95-100 рублей до конца марта-начала апреля.