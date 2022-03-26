МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Эмоции стихают и рубль ожидаемо уходит под планку 100 за доллар и 110 по евро, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. "Вам не понравится". Россия возвращает замороженные резервы

Санкции западной коалиции расширяются, но и российские контрмеры также вводятся. Чего только стоит инициатива перевода российского сырьевого экспорта на рубли, отметил собеседник агентства.

Инициатива президента России о переводе российского экспорта для стран-санкционеров на рубли, — пока только газа, но все же, — значимый фактор для укрепления курса рубля.

"Если ранее наши экспортёры продавали выручку в объеме 80%, то сейчас импортёры сами будут вынуждены осуществлять конверсию на наших площадках, укрепляя рубль, но в объеме всех 100% за потребляемое ими сырье. Плюс транзакционные расходы ложатся на покупателя", — пояснил он это решение властей.

Первая реакция ЕС — отрицание. Но сейчас все быстро развивается, добавил Зельцер, без оплаты не будет и ресурсов.

Волатильность курса, безусловно, ещё даст о себе знать. Временно рубль может покидать двузначную территорию по доллару. "Но на среднесрочном горизонте наши ожидания прежние — дальнейшее продвижение к 90 за доллар и 100 за евро", — прогнозирует эксперт.

И кто знает, может такие уровни будут достигнуты с опережением, отметил он.