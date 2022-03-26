МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Китайский юань по состоянию на конец марта подешевел к доллару с начала года на 0,27% до 6,3733 (USDCNY — оншорный курс). Несмотря на ослабление, юань является лучшей валютой Азии по динамике к доллару с начала 2022 года, отметил в беседе с агентством "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля на следующей неделе

С конца июля прошлого года по начало марта 2022 года, то есть, за семь месяцев, китайская валюта стабильно укреплялась относительно доллара и достигала к 1 марта 6,307 за единицу валюты США.

Это самый высокий курс юаня с апреля 2018 года, подчеркнул собеседник агентства.

Очевидно, что на тот момент укрепляющийся юань был проблемой для китайских властей на фоне рисков замедления глобального экономического роста в связи с ростом цен на энергоносители и другие сырьевые товары в последние дни.

Дорогой юань приводит к ухудшению конкурентноспособности китайского экспорта, это особенно важно в моменты замедления глобальной активности.

Однако с начала марта по настоящий момент доллар укрепился к юаню более чем на 1%. В марте Народный банк Китая с помощью фиксинга валютных курсов принимал меры, направленные на сдерживание укрепления юаня. Справочный курс НБК устанавливался значительно выше рыночного. Таким образом, финансовые власти демонстрировали нетерпимость ЦБ Китая к росту национальной валюты. Затем в провинции Шэньчжэнь произошла вспышка заболевания Covid-19. Китай придерживается политики «нулевой терпимости» к пандемии. Провинция была отправлена в локдаун, что оказало давление на юань.

Однако ФРС США в марте повысила ставку на 25 б.п. и сигнализировала довольно агрессивный цикл ужесточения денежно-кредитной политики, который предполагает повышение ставок на каждом заседании в 2022 году, а также ежеквартальное повышение ставки с шагом 25 б.п. в 2023 году. При этом в Китае сохраняется перспектива смягчения денежно-кредитной политики, напомнил эксперт.

Опрошенные Bloomberg аналитики предполагают, что НБК может снизить норму резервных требований для банков на 100 б.п. до 10,5% к первому кварталу 2023 года. Расхождение в дифференциале ставок между Китаем и некоторыми другими мировыми ЦБ (ФРС, Банк Англии, Банк Канады, Резервный банк Австралии, Резервный банк Новой Зеландии) может стимулировать некоторый отток капитала из КНР, что окажет давление на юань.

Более слабый юань улучшит китайский экспорт, однако чрезмерное ослабление подорвало бы доверие китайской экономике и китайской валюте.

Поэтому финансовые власти КНР будут стараться делать управляемым и постепенным ослабление юаня. Подразумеваемая волатильность курса USDCNY, которую рынок валютных опционов закладывает в цены подразумевает 70% вероятность того, что курс с текущих значений около 6,37 упадет к концу года до 6,5 юаней за доллар. То есть подразумевается 70-процентная вероятность ослабления юаня на 2%. При этом важно, что такое ослабление позволяет юаню оставаться лучшей валютой в азиатском сегменте.

Однако долгосрочная тенденция укрепления юаня, которая имеет место, вполне может сохраниться на длинном горизонте. Реальный эффективный курс юаня (REER) демонстрирует рост с 1994 года (данные Банка международных расчетов) после того как в 1990-х годах Китай открыл свою экономику, вступил в ВТО в 2001 году и опирается на технологическое развитие и обусловленный увеличением производства рост экспорта. REER обычно демонстрирует тенденцию к росту, когда страна обладает более высокой производительностью по сравнению со своими торговыми партнерами, поскольку экономика более эффективно использует ресурсы земли, капитала и труда.

Соответственно, стратегия китайских финансовых властей заключается в том, чтобы позволять курсу юаня более заметно укрепляться тогда, когда стране удается заметно повысить свою производительность относительно ключевых торговых партнеров. Последние инициативы президента КНР Си Цзиньпина как раз направлены: в контексте стратегии всеобщего процветания нации — на повышение производительности за счет оптимального распределения ресурсов, в контексте стратегии dual circulation (переориентация на внутреннее потребление) — на рост профицита торгового баланса. Удачная реализация этих инициатив позволит юаню продолжать плавный рост в долгосрочной перспективе, подытожил Шульгин.