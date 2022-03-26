МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. На фоне санкций и резкого повышения цен владельцы домашних животных в последние недели бросились запасаться иностранными кормами. Цены на них значительно выросли, а часть зарубежных производителей либо ушли с российского рынка, либо приостановили работу. Но эта ниша не исчезнет и быстро будет заполнена отечественными кормами, а с учетом накопленного опыта они будут не хуже, чем нам поставляли из-за рубежа. Об этом рассказывает агентству "Прайм" главный врач ветеринарной клиники доктора Н.В. Логинова Николай Логинов. Эксперт объяснил, зачем Китаю слабый юань

Он напоминает, что еще 30 лет назад промышленно производимых кормов для домашних животных в России не было вовсе. Тем не менее, люди кошек и собак содержали.

"Соглашусь — такое содержание было не простым, ведь правильно подобранный рацион — это залог здоровья подопечного. Для кормления собак и кошек использовались те же продукты, которые составляли рацион владельца, поэтому говорить о каком-то научно-обоснованном кормлении животных не приходилось", — говорит эксперт.

Как в прежние времена, так и сейчас "для подбора подходящего рациона для конкретного пациента" важно обратиться к ветеринарному врачу, которому вы доверяете. Чтобы составить оптимальный суточный рацион, по словам Логинова, необходимо учитывать возраст, породу, образ жизни, состояние здоровья вашего питомца. Требуется коррекция рациона животным, страдающим тем или иным заболеванием.