МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Сейчас наблюдается укрепление российской валюты на фоне новостей о переходе расчетов за экспорт газа недружественным странам в рубли. Переход на рубль во внешнеэкономических расчетах означает, что увеличивается число экономических агентов, заинтересованных в стабильности курса, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. "По рублю!" Как Европа будет скидываться на российский газ

На вопрос о том, стоит ли ждать от решения продавать часть экспортного газа за рубли укрепления российской валюты, специалист ответил, что с точки зрения баланса спроса и предложения на валютном рынке изменения будут незначительными.

"Сейчас все компании-экспортеры обязаны продавать 80% своей валютной выручки на валютном рынке. При переходе расчетов за экспортные поставки газа в нашу валюту импортеры газа будут вынуждены покупать рубль — то есть по сути проводить те же операции по продаже валюты на рынке (если они начнут)", — пояснил он свою позицию.

Единственный нюанс — теперь будет продаваться 100% объема экспортной выручки за газ, а не 80%.

Таким образом, сам переход оплаты за экспорт газа в рублях должен немного укрепить курс рубля, подытожил Джиоев.

С другой стороны, импортерам, по всей видимости, придется держать некоторый запас рублей на руках для бесперебойности оплат, что создаст дополнительный спрос на национальную валюту, который еще больше укрепит её.

Однако сейчас остается неясным один момент: как импортеры будут получать рубли? "Возможна прямая покупка на валютной секции Мосбиржи, либо экспорт товаров в Россию за рубли. Что сейчас понятно: платежи за газ будут идти через счета в российских банках, однако теперь заблокировать или как-то затормозить их будет невозможно. Налаживание финансовых потоков помимо прочего предполагает пересмотр ранее введенных ограничений", — рассказал собеседник.