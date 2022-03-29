МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Россияне, совершающие "набеги" на магазины ради приобретения продуктов и товаров в запас для личного потребления могут быть спокойны — за такие покупки их банковскую карту никто не заблокирует, заверил в беседе с агентством "Прайм" руководитель Ассоциации по защите прав потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. СМИ: банки начали обращать внимание на "оптовые закупки" россиян

Ранее СМИ сообщили, что российские банки начали выполнять рекомендацию ЦБ вплоть до отключения карты за спекулятивные оптовые закупки. Эксперт предположил, что это не станет средством уменьшения ажиотажа вокруг наиболее популярных "кризисных" продовольственных товаров — реальных оснований для блокировки карт в данном случае нет.

"С точки зрения нынешнего законодательства у банков нет возможности блокировать закупки физлицами. Заявление, что банки должны заблокировать тех, кто закупает много, голословны. Законы позволяют закупать любые товары в любом количестве при условии, что средства, на которые они приобретаются, получены легитимно", — отмечает эксперт.

"Блокировки банковских карт за оплату большего количества единиц товара будут незаконными, — уверен Янин. — Налицо попытка наделить банки несвойственной функцией". Возникшую проблему надо решать другими способами, считает он.

"Люди стараются делать запасы, стараются обеспечить себя впрок, — рассуждает специалист. — Цены на сахар, как показывает практика, могут расти быстрее, чем на другие продовольственные товары".

Что касается гречневой крупы, то всплески ажиотажного спроса на нее в России — это своеобразный традиционный индикатор нестабильности, полагает Янин. Не трать деньги: почему жилье становится токсичным активом

При этом он не исключает новых всплесков ажиотажного спроса на отдельные категории продовольственных товаров на полках магазинов и считает вероятным, что ажиотаж будет время от времени возвращаться. В связи с этим Янин считает вероятным появление к осени специальных механизмов контроля, нацеленных на более равномерное распределение особо востребованных продовольственных товаров.