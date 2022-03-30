МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. После того, как крупные иностранные платежные сервисы и системы приостановили свою работу в России, часть россиян потеряла возможность привычной оплаты покупок при помощи смартфона. В беседе с агентством "Прайм" начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Курзякова рассказала, чем теперь можно заменить Apple Pay.

В частности, американская корпорация Apple приостановила работу сервиса Apple Pay для карт "Мир". "Действующие карты постепенно отключают от сервиса, а новые привязать уже не получится. Можно сказать, что к эмбарго оплаты гаджетами, привязанными к картам Visa и Mastercard, добавились карты НСПК", — пояснила собеседница агентства и назвала способы, как сейчас можно оплачивать покупки бесконтактным способом.

Первый способ. Россияне, у которых есть действующая карта "Мир" с подключенным сервисом Mir Pay, могут по-прежнему платить при помощи смартфона. "Mir Pay — российский аналог Apple Pay или Google Pay, который позволяет проводить бесконтактную оплату устройствами на операционной системе Android. Сервис доступен клиентам более 80 российских банков", — рассказала Курзякова.

Помимо этого, для всех владельцев смартфонов и умных часов от Samsung остается доступным платежный сервис Samsung Pay. Им могут пользоваться держатели карт "Мир" более 120 банков, работающих в России.

В некоторых торговых точках уже внедрена возможность оплачивать товары и услуги по QR-кодам. Число таких магазинов растет. Сервис полностью дистанционный и не требует банковской карты в кошельке. Привлекательно и удобно для покупателей, а для бизнеса оплата по QR-кодам позволяет экономить на комиссии за эквайринг, пояснила специалист.

"Как работает сервис? По сути — это автоматизированный перевод по реквизитам юрлицу. Клиенту на кассе формируется графический код, который после наведения камеры смартфона, перенаправляет в мобильный банк на страницу оплаты с автоматически заполненными реквизитами получателя. Покупателю остается только подтвердить перевод", — рассказала она.

Бесконтактная оплата продолжает работать для владельцев платежных колец, отметила представитель МКБ. Сейчас такой функционал предлагают некоторые банки на российском рынке. "Стоимость кольца в лаконичном и стильном дизайне не выше 5000 рублей. Гаджет можно подключить к новой или действующей дебетовой или кредитной карте. Оплачивать покупки можно в одно касание на терминалах, которые поддерживают функцию бесконтактных платежей. Пополнить кольцо можно по номеру карты или счета в мобильном приложении или в интернет-банке", — объяснила эксперт.

Собеседница агентства напомнила, что и более привычные способы оплаты покупок — обычные банковские карты и наличные — вновь заиграли новыми красками. И хотя бесконтактная оплата продолжает работать в России без ограничений на "пластике" всех платежных систем (Visa, Mastercard, "Мир"), представитель банка советует во время похода в магазин брать с собой карту или наличные. "Это 100% гарантия оплаты на кассе, если торговая точка оснащена устройством для карточных платежей. Ну, и помимо карты, всегда неплохо иметь в кошельке немного наличных", — подытожила она.