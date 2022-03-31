МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Германия готовится к возможному прекращению поставок природного газа из России и вводит в действие чрезвычайный план. Берлин, под давлением США и наднациональных структур ЕС, вопреки своим национальным интересам, присоединился к тотальной экономической войне, которую "объединенный Запад" объявил Москве. Цены на газ в Европе снижаются

В частности, ФРГ заморозило принадлежащие России валютные активы, размещенные в германских банках. В ответ Москва приняла решение использовать рубли в расчетах за газ, поставляемый в недружественные страны.

В Берлине считают, что чрезвычайный план позволит Германии — крупнейшей экономике в ЕС — преодолеть негативные последствия, которые повлечет прекращение поставок российского газа. По сообщениям западных источников, план предусматривает нормированное снабжение газом промышленных предприятий и населения.

Из других членов ЕС Греция и Нидерланды также намерены использовать нормирование в газовой сфере. В этих странах был введен режим повышенной готовности — потребителям газа рекомендовано готовиться к сокращению поставок газа. Италия и Латвия также предупредили потребителей о возможных сбоях в снабжении газом.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству, Центральному банку России и "Газпрому" к 31 марта предоставить перечень мер, которые позволят осуществить переход к торговле в рублях с недружественными странами. Список недружественных стран включает все страны ЕС, США, Канаду, Норвегию, Южную Корею, Японию и Швейцарию. Кроме того, ЦБ России поручено в недельный срок разработать механизм осуществления платежей в рублях в международных сделках.

ЕС и "Большая семерка" не желают использовать рубли в расчетах за поставки российского газа, указывая на то, что изменение валюты платежа является нарушением условий контрактов, которые были подписаны с "Газпромом". Более того, в Брюсселе заявляют, что "объединенная Европа" рассматривает требование использовать рубли для оплаты поставок газа не иначе как шантажом со стороны Москвы.

Многие западные эксперты уверены, что запуск чрезвычайного плана означает подготовку Германии к худшему сценарию — полному прекращению поставок российского газа.

Германские коммунальные предприятия на прошлой неделе призвали федеральное правительство создать систему раннего оповещения о прекращении поставок газа, поскольку существуют "серьезные признаки скорого ухудшения ситуации со снабжением этим видом топлива".

Зависимость Германии от поставок газа из России критическая. Почти половина потребляемого в стране газа поступает из России, это топливо используется почти во всех отраслях промышленности и в половине германских домохозяйств.

Зависимость от поставок российского газа заставила европейские страны воздержаться от введения эмбарго на импорт энергоносителей из России, несмотря на настойчивые требования со стороны ЕК, властей Польши и прибалтийских стран.

30 марта состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Немецкий политик заявил, что компании его страны будут оплачивать поставки российского газа в евро.

Российский лидер уведомил Шольца, что в соответствии с российским законодательством с 1 апреля поставки газа в Европу должны оплачиваться в рублях.

"В то же время он (российский президент — прим. ред.) подчеркнул, что для европейских партнеров ничего не изменится. Расчеты будут осуществляться в евро, как обычно переводиться в Газпромбанк, на который санкции не распространяются", — сообщил Хебештрайт. По его словам, российский банк будет конвертировать евро в рубли, и переводить их на счет "Газпрома".

Кроме того, Хебенштрайт сказал, что Штольц не согласился на использование российского рубля в расчетах, но попросил Путина дать пояснения в письменном виде, чтобы лучше понять процедуру оплаты в российской валюте.

Если информация об использовании "Газпромбанка" для осуществления платежей за российский газ подтвердится, то можно утверждать, что стороны нашли взаимоприемлемый способ оплаты за поставки газа вопреки санкциям "объединенного Запада".