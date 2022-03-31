МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. На мировом рынке востребована продукция российской атомной промышленности (машиностроение, проектирование и строительство АЭС) и, конечно, ресурсы, пояснил агентству "Прайм" доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев. Трутнев рассказал о мерах сдерживания цен на продовольствие в России

В числе последних, по его словам, помимо нефти, газа и металлов, еще зерно, подсолнечное масло, сахар, сельхозудобрения, электроэнергия, уголь.

"Сельское хозяйство особо недооцененный ресурс нашей страны, если мировое сообщество, на какой-то период времени откажется покупать наши товары и сырье от хлеба они отказаться не смогут, голод погонит их менять валюту на рубли", — считает Белхароев.

Теоретически, по его мнению, можно предположить, что от некоторых российских полезных ископаемых, сырья и товаров мировое сообщество сможет отказаться, введя в шок национальные экономики, но от продуктов они не откажутся.

"Мы отчетливо должны понимать, что плодородные земельные наделы в странах ЕС, США, Индии и КНР практический исчерпаны, без химических добавок (удобрений) у них урожайности не будет", — подчеркнул Белхароев.

По его словам, все, что сегодня требуется России — это чтобы отечественный бизнес перестраивался и переходил от экспорта сырья, к экспорту продуктов его переработки.

"Это сделает дороже конечный продукт, создаст новые рабочие места, будет способствовать росту экономики и повышению жизненного уровня в стране", — убежден эксперт.