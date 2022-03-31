МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. На российскую валюту продолжают влиять несколько факторов. С одной стороны, курс рубля ищет равновесные уровни, но в целом сохраняется большой профицит по торговому счёту, рассказала агентству "Прайм" руководитель направления анализа и исследований Accent Capital Елена Михайлова.

Это объясняется обязательствами экспортёров продавать валютную выручку.

"При этом предложение валюты на данном этапе выше, чем спрос", — пояснила эксперт.

Она обращает внимание на то, что импорт в ближайшее время будет каким-либо способом восстанавливаться и дисбаланс экспорта-импорта будет постепенно проходить.

"Тем не менее мы сейчас живём в мире, когда ситуация может измениться в считанные минуты и, если ситуация остаётся так, как она есть сейчас – больших предпосылок, чтобы рубль девальвировался, пока не видно", — рассуждает Михайлова.

Она также допустила укрепление рубля на докризисный уровень в случае отказа от долларов и евро. "Однако, в ближайшей перспективе мы ожидаем стабилизации в коридоре 80-90 рублей за доллар", — подытожила специалист.