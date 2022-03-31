МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Недружественные страны можно вынудить платить за российский импорт в рублях, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Роберт Воскеричян.

По его мнению, представляется целесообразным перевод на оплату в рублях ряда других товаров, кроме газа, отказ от импорта которых из России нанесет неприемлемый ущерб экономике этих стран.

"Речь об удобрениях, титане, топливе для АЭС, палладии — на этих товарных рынках российские производители занимают доминирующее положение", — заявил Воскеричян.

Со странами-членами ЕАЭС, по его мнению, все проще: тут уже согласован постепенный перевод всех внутренних расчетов на национальные валюты. "Учитывая экономический потенциал России, дающей порядка 90% таможенных сборов в ЕАЭС, понятно, что подавляющая часть платежей будет осуществляться в рублях", — считает эксперт.

Наконец, крупнейшие торгово-экономические партнеры России — Китай, Индия и Турция. С ними также ведутся переговоры о переходе в расчетах на национальные валюты.

"Российские зерновые компании уже обратились к правительству с призывом перевести экспорт зерна на рубли. В случае принятия такого решения десятки стран Азии и Африки фактически войдут в рублевую зону, так как критически зависят от импорта российского продовольствия", — подчеркнул Воскеричян. Но принуждения, по его словам, к вхождению в рублевую зону в отношении дружественных стран лучше избежать.