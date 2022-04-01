МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. При создании новой платежной единицы необходимо определиться в каких странах она получит хождение, чем будет обеспеченна, будет она чисто российской или коллективной и особо важно раскрыть процесс эмиссии (как она будет осуществляться), пояснила агентству "Прайм" руководитель программы Международная экономическая безопасность Института мировой экономики и бизнеса РУДН Мария Глинская. Медведев заявил, что доверие к резервным валютам тает

По ее мнению, в том, что страны задумываются о создании некоей коллективной валюты нет ничего необычного: в Западной Европе в 1979-1998 годах такую роль исполняло ЭКЮ, тогда как у стран Восточной Европы и СССР была своя общая валюта.

"Нефтегазовое ЭКЮ — это определенно выход для стран ЕС и других стран, которые не хотят платить за российский газ в рублях", — считает эксперт.

По ее словам, "новое ЭКЮ" могло бы выступить промежуточной валютой, дабы не привязываться ни к рублю, ни к юаню, так как оплата в евро и долларах отныне запрещена в России. Также эта валюта может быть задействована в системе торговых цепочек с дружественными России странами и облегчить в какой-то степени многие внешнеторговые операции.

"В первую очередь, думаю, данную инициативу нужно согласовать со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Важна также позиции Индии, КНР, Вьетнама, Ирана и Турции — если эти страны согласиться данную валюту использовать в платежах при взаимных расчетах, значит, у этой инициативы появляется будущее", — убеждена Глинская.