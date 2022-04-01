МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Перевод расчётов за газ, а затем и за другие товары российского экспорта на рубли — абсолютно адекватная мера. И Европе придётся платить рубли, — пояснил агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

Поэтому, по его мнению, лучше называть новую возможную региональную валютную единицу не "нефтегазовое экю", а "газорубль".

"Отказаться от российского газа Европа сейчас технически не может, остаться без него — значит обречь свою экономику на самый суровый кризис в послевоенной истории. И масштабная эмиссия евро, как в 2008 и 2020 годах, не поможет", — убежден эксперт.

Любое решение властей ЕС — платить в рублях или не платить в рублях — по его мнению, приведёт к ослаблению евро и сужению сферы его использования. Аналогичные процессы затронут и доллар США.

"Ряд товаров российского экспорта критически важны для мировой экономики: энергоносители, продукция сельского хозяйства, удобрения, металлы, прежде всего цветные металлы. И вполне в наших силах заставить или убедить платить за них в рублях", — считает Григорьев.

Сейчас, по его словам, идут активные переговоры с Индией о расчётах в рублях, причём не через SWIFT, а через российскую Систему передачи финансовых сообщений, что не менее важно. Среди потенциальных партнёров — другие страны Азии, включая Китай, ряд стран Африки и Латинской Америки.

"Конечно, это не обрушит мировую валютную систему, но сделает необратимым процесс её эрозии, начавшийся в 2008 году. Произойдёт регионализация мировой валютной системы на зоны доллара, евро, рубля, юаня и, вероятно, ещё ряда валют, имеющих большое региональное значение", — утверждает эксперт.