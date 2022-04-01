МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Теоретически появление нефтегазового ЭКЮ возможно и эта история может привести к созданию целых объединений, которые будут рассчитываться в определенной платежной единице, но это займет время: требуется создавать инфраструктуру, добавлять новые счеты, заводить бенчмарки, решать вопросы с курсом и конвертацией, пояснил агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

По его словам, прежде всего, нужно понять, будет ли это валюта использоваться только для взаиморасчетов в крупных контрактах или же она начнет наличное хождение и появится возможность ей расплачиваться за товары и услуги внутри каждой из стран-участниц?

"В такой роли могла бы выступить цифровая или криптоденежная единица, но в таком случае потребуется внести изменения в законодательства стран — участниц, в особенности это касается Китая", — считает эксперт.

Для стран ЕАЭС, по его мнению, это упростило бы конвертацию, но нужно понимать, каким будет курс новой валюты и как он будет высчитываться, а также какой из Центробанков будет заниматься ее обслуживанием.

"На практике же появление нефтегазового ЭКЮ — весьма трудноосуществимая история", — убежден Коган.