МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Владельцы дачных участков считают, что на своей земле они могут выращивать все, что захотят, однако в России на законодательном уровне регламентируется список растений, которые культивировать строго запрещено. Подробности этого вопроса в беседе с агентством "Прайм" раскрыла юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Надежда Федорчук. Дачникам разъяснили правду о запрете на петрушку

Итак, согласно постановлению правительства РФ от 2010 года N 934, запрещено сажать на земельных участках, в том числе на дачных, следующие растения. Это: Банистериопсис каапи (растение вида Banisteriopsis caapi), голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea), грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин, диплоптерис кабрерана (растение вида Diplopterys cabrerana), растение ибога (вида Tabernanthe iboga), содержащие мескалин кактусы, кат (растение вида Catha edulis), кокаиновый куст (растение любого вида рода Erythroxylon), конопля, мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака рода Papaver, содержащие наркотические средства. Также под запретом мимоза хостилис (растение вида Mimosa tenuiflora), митрагина прекрасная (растение вида Mitragyna speciose) — Кратом, психотрия зеленая (растение вида Psychotria viridis), роза гавайская (растение вида Argyreia nervosa), шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum) и эфедра (растение рода Ephedra L).

Некоторые из этих растений знакомы обывателю, как наркосодержащие, но далеко не все. Многие могут просто посадить красивый куст, даже не предполагая, что он в списке запрещенных. Между тем, садоводам следует быть внимательнее. "За выращивание в крупных и особо крупных размерах растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 231 Уголовного кодекса Российской Федерации", — отметила юрист. Дачникам напомнили о штрафах, актуальных даже зимой

В частности, согласно ч. 1 ст. 231 УК РФ незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры (вещества, которые можно использовать в процессе производства химического соединения — ред.) наказывается штрафом в размере до 300 000 (трехсот тысяч рублей) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В силу ч. 2 ст. 231 УК те же деяния, совершенные либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо в особо крупном размере — наказываются лишением свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.