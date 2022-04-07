МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Антироссийские санкции сказались негативно абсолютно на всех странах, которые их поддержали и ввели, то есть страдает не только США, но и Европа, пояснил агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Но для США, о его мнению, такой кризис в новинку, потому что помимо рецессии, которая, по сути, уже началась, Америку определенно может ждать серьезный дефицит продуктов на полках, что является еще одной волной глобального продовольственного кризиса, к которому США оказались не готовы.

"Удобрения из России не поступают, аммиачные заводы в США и Европе закрываются из-за высокой стоимости газа. Соответственно, урожай будет значительно хуже ожиданий, что подтолкнет рост цен еще выше" — утверждает Коган.

Рецессия, по его мнению, связана не только с санкциями и их последствиями.

"Почему-то для ФРС и Минфина США оказалось неожиданностью, что после активной стадии пандемии и триллионов розданных населению денег начнется сильная инфляция. В результате сейчас рост цен выводит американские домохозяйства из зоны кофморта, при этом доходы такими же темпами не растут — одни только куриные яйца и тушки выросли за два месяца на 100% из-за птичьего гриппа, а нефтепродукты за прошлый год прибавили от 80 до 120% в цене", — подчеркнул эксперт.

Рассуждения насчет наращивания поставок американского СПГ в Европу, по его словам, — не более, чем фикция. У Европы нет инфраструктуры, чтобы принять нужное количество газа, а у США — таких запасов, поскольку они связаны долгосрочными контрактами.

"Более того, все разговоры о наращивании экспорта серьезно нервируют избирателей, а в США этой осенью выборы в Конгресс. Учитывая экстремально низкий уровень демократов, проблем на них не избежать", — прогнозирует Коган.