МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Специалисты ФГБУ "Государственный гидрологический институт" и Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" в совместном исследовании рассказали о климатических изменениях в российской Арктике и перспективах использования преимуществ этого региона в новых условиях. Правительство одобрило расширение границ ТОР "Столицы Арктики"

С изменениями морского льда в Арктике в связи с глобальным потеплением связаны новые потенциальные возможности, говорится в исследовании. Это прежде всего перспектива более интенсивного и продолжительного использования северного морского пути (СМП). С ней связан целый ряд обсуждаемых сейчас масштабных проектов, уточняют специалисты.

СМП может стать частичной альтернативой Суэцкому каналу: протяженность маршрута, соединяющего Западную Европу и Азию через Суэц, превышает 23 тысяч км, тогда как длина СМП — чуть более 14 тысяч км. Кроме того, использование арктического маршрута вместо поставок через Суэцкий канал позволяет снизить выбросы парниковых газов на 23%, а при использовании сжиженного природного газа (СПГ) в качестве судового топлива — на 38%.

Эксперты также отмечают, что физико-географические особенности России и преимущественно ресурсно-ориентированная структура ее экономики предопределяют важнейшую роль Арктической зоны РФ (АЗРФ) в природопользовании.

По данным Росстата за 2020 год, здесь проживают 2,1 млн человек, или 1,5% населения страны. Это самая урбанизированная территория России, доля городского населения составляет в среднем 88%. Здесь расположены крупные речные порты, развитая городская, транспортная и промышленная инфраструктура.

В регионе сосредоточено свыше 30% разведанных и более 90% потенциальных запасов углеводородного сырья, находится значительная часть месторождений золота, олова, никеля, меди, каменного угля, торфа, ресурсов леса и пресной воды, а также гидроэнергии. Регион дает более 15% добываемой в России нефти и 80% газа (данные 2016 года). Две эти отрасли формируют 30% бюджета страны и более половины стоимости суммарного экспорта. По данным за 2010 год, вклад России в валовый выпуск продукции (ВВП) всей Арктики составил 71%, а вклад АЗРФ в ВВП России достигает 10%. Ни в одной из Арктических стран нет столь большого различия между долей населения и создаваемой им долей национального продукта, отмечают специалисты.