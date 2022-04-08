МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Решение ЦБ РФ, с одной стороны, неожиданное, так как многие предполагали, что регулятор дождется официального заседания 29 апреля для снижения ставки, но с другой — вполне закономерное, рассказал агентству "Прайм" Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций". Банк России понизил ключевую ставку до 17%

Это существенно снизит инфляционный импульс, что уже наблюдается четыре недели подряд — индекс потребительских цен падает, пояснил он.

"Кроме того, набег на банки уже давно завершился, наличные, которые были сняты населением в конце февраля, в значительной степени вернулись в банковский сектор. Проблем с ликвидностью для остановки оттока из банков нет", — отметил представитель БКС.

Облигации заранее закладывали подобное решение, торгуясь с гораздо более низкими доходностями, так что они могут лишь незначительно подрасти, добавил он.

Для рубля это негативный фактор, однако на него сейчас в первую очередь влияет торговый профицит: объем продажи экспортной выручки существенно превышает спрос на валюту со стороны импортеров. Для остановки фазы укрепления рубля необходимо смягчать меры валютного контроля.

"Для российского рынка акций снижение ставки — положительный драйвер. Как минимум, радует начало тренда на снижение ставок. Вполне вероятно, что в конце апреля регулятор снизит ставку еще раз, например до 15-16%", — рассуждает Карпунин.

Ставки по депозитам начали снижаться еще до решения ЦБ. С максимальных значений в начале марта у некоторых кредитных организаций они опустились на 3-5%. То есть они уже заложили этот фактор, так как не нуждались в избыточной ликвидности.

В ближайшее время ставки по вкладам продолжат падать вслед за замедлением инфляции. Вероятность этого очень высокая. Поэтому тем, кто хотел открыть депозит, стоит поторопиться, фиксировать ставки, пока их не поменяли в самое ближайшее время.

Ставки по кредитам будут реагировать чуть дольше, но также могут снизиться вслед за ключевой, подытожил специалист.