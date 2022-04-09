МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Продавцу и покупателю жилья необходимо учитывать, что налог на жилье относится к местным налогам, его устанавливает орган местного самоуправления. Например, в Москве он зависит от кадастровой стоимости жилья, поэтому ставка налога зависит от кадастровой стоимости объекта недвижимости". Об этом напомнил агентству "Прайм" ведущий юрист Евразийской юридической компании "Сенатор" Юрий Дахов. Россиян предупредили об еще одном виде мошенничества

По его словам, при продаже жилья законом предусмотрена выплата налога НДФЛ (налога на доходы физического лица), эта сумма является достаточно ощутимой, так как составляет 13% от полученных доходов. И так как стоимость жилья очень высока, то и НДФЛ с ее продажи тоже может иметь пяти- или шестизначные выражения.

"Многие продавцы и покупатели, с целью ухода от большого НДФЛ, договариваются указать в договоре значительно меньшую стоимость жилья, чем в действительности платит за него покупатель, остальную сумму для уменьшения рисков несостоявшейся по каким либо причинам сделки указывают в отдельной расписке", — рассказал юрист.

По его словам, такие действия чреваты серьезными последствиями в случае выявления их налоговой инспекцией, так как кроме начисленного НДФЛ инспекция предъявит штрафные санкции, которые будут достаточно ощутимыми. Также имеется вероятность обращения налоговиков в правоохранительные органы.

"Кроме того, если кто-то со стороны продавца в судебном порядке захочет расторгнуть сделку, то вам вернут только ту сумму, которая была указана в договоре, также не удастся получить налоговый вычет в полном объеме, если указанная в договоре сумма будет менее двух миллионов", — пояснил Дахов.

При оформлении жилья, по его мнению, нужно внимательно и достоверно оформлять техническую документацию, так как в случае ошибок будут ошибки и при дальнейшей регистрации в ЕГРН (Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество), а налоговая инспекция начисляет налог, исходя из сведений из этого реестра.

"Если при оформлении и регистрации указана будет завышенная площадь жилья, то и налог на него будет завышенным. Дальнейшие действия, связанные с устранением этой неточности будут связаны с ощутимыми расходами по новому замеру жилья и внесением уточненных сведений в ЕГРН", — подчеркнул юрист.