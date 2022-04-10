МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Принятие уже пятого пакета антироссийских санкций несмотря на слабые результаты от предшествующих четырех заставляет экспертов задуматься о возможных последствиях такой политики для экономики США и стран Евросоюза. Все далеко не так однозначно, как могло бы показаться. Это конфискация: США ограбят своих ради дефолта России

К ДОБРУ

На данный момент американская экономика в целом не ощущает таких проблем, как европейская. Введённые в феврале и марте санкции довольно слабо на ней отражаются, пояснил агентству "Прайм" директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

По его мнению, инфляция, ускоряющаяся в США из-за роста цен на сыре, не слишком сильно влияет на благосостояние американцев. Кроме того, тот факт, что Федрезерв ждет снижения инфляции до 4,3% уже в 2022 году означает, что это влияние временное.

"Скорее всего, инфляции в экономике США останется на повышенном уровне, выше 4%, по сравнению с целью ФРС в 2%", — отметил Шибанов. При этом инфляция, по его мнению, вернётся на уровень 2% уже в 2023 году и дальше.

"Потенциальная рецессия в американской экономике в 2023 году возможна, но пока вероятность довольно невелика, и связана она будет скорее с перегревом самой американской экономики, чем с антироссийскими санкциями", — считает эксперт.

По его мнению, крайне низкая безработица (ниже 4%), подсказывает, что рынок труда довольно сильно перегрет.

С этим мнением солидарен директор департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артём Лютик. По его мнению, антироссийские санкции по Америке ударят значительно в меньшей степени, чем по европейской экономике, а в чем-то будут даже полезны для нее.

"США являются нетто-экспортером продовольствия и энергоносителей, при этом у американских буровиков и фермеров себестоимость выше, чем у большинства конкурентов, то есть если раньше они балансировали на грани рентабельности, то теперь, при высоких ценах, смогут наращивать объемы производства", — убежден Лютик.

Если же европейцы, по его мнению, и вправду решат отказаться от российского газа, для американского сжиженного газа откроются новые ниши. Кроме того, на пользу американским компаниям пойдут и проблемы европейских производителей, которые из-за роста стоимости энергии будут терять конкурентоспособность или даже закрываться. "Это касается, в частности, металлургии, машиностроения, химической промышленности", — считает эксперт.

Одной из проблем американского производства, по его словам, является высокая стоимость рабочей силы. Но если общемировая инфляция разгоняется и в то же время растут прочие издержки у всех, то значение этого фактора снижается. "Цены в США ускорялись задолго до начала российской военной операции на Украине и никак не связаны с санкциями", — пояснил Лютик. Берлин придумал, как купить газ у России в обход санкций

А сейчас перед ФРС США, по его словам, стоит очень сложная задача — для торможения инфляции нужно резко повышать стоимость денег, но население и бизнес закредитованы, и при ужесточении денежной политики может начаться неостановимая цепочка банкротств и дефолтов. Но ФРС все же повысит ставку — постепенно.

"США ждет стагфляция, из которой вывести экономику будет не так-то просто. Но вот как раз санкции против России сейчас будут фактором, который отчасти смягчит эту проблему для США", — убежден эксперт.

К ХУДУ

Но есть и другая точка зрения. "Антироссийские санкции сказались негативно абсолютно на всех странах, которые их поддержали и ввели, то есть страдает не только США, но и Европа", — пояснил агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Но для США, по его мнению, такой кризис "в новинку",

потому что помимо рецессии, которая, по сути, уже началась, Америку определенно может ждать серьезный дефицит продуктов на полках.

"Удобрения из России не поступают, аммиачные заводы в США и Европе закрываются из-за высокой стоимости газа. Соответственно, урожай будет значительно хуже ожиданий, что подтолкнет рост цен еще выше" — утверждает Коган.

Рецессия, по его мнению, связана не только с санкциями и их последствиями.

"Почему-то для ФРС и Минфина США оказалось неожиданностью, что после активной стадии пандемии и триллионов розданных населению денег начнется сильная инфляция. В результате сейчас рост цен выводит американские домохозяйства из зоны комфорта, при этом доходы такими же темпами не растут — одни только куриные яйца и тушки выросли за два месяца на 100% из-за птичьего гриппа, а нефтепродукты за прошлый год прибавили от 80 до 120% в цене", — подчеркнул эксперт.

Рассуждения насчет наращивания поставок американского СПГ в Европу, по его словам, — не более, чем фикция. У Европы нет инфраструктуры, чтобы принять нужное количество газа, а у США — таких запасов, поскольку они связаны долгосрочными контрактами.

"Более того, все разговоры о наращивании экспорта серьезно нервируют избирателей, а в США этой осенью выборы в Конгресс. Учитывая экстремально низкий уровень демократов, проблем на них не избежать", — считает Коган. Байден, ты не прав. В Россию может хлынуть огромный поток денег

"Всё происходящее на мировом нефтегазовом рынке скажется на американской экономике и может привести к очень серьезным последствиям", — согласен доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г.В. Плеханова Олег Каленов. По его словам, стимулируемый отказ Европы от российского газа усиливает глобальный энергетический кризис. Россия обладает около 25% всех мировых запасов природного газа, и выход ее с западного рынка приведет к острому дефициту и, соответственно, росту цен.

"То же самое касается и введения эмбарго на поставку российской нефти. Цены вполне могут перешагнуть отметку в $150 за баррель", — убежден Каленов. При том, что уже сейчас ситуация с ценами на бензин в США почти критическая, они растут на протяжении последних нескольких недель. И высвобождение нефти из стратегического резерва не решит ситуацию.

"Если растущий мировой спрос не будет удовлетворен в полной мере, то будет наблюдаться серьезный рост цен на все энергоносители, который окажет давление как на конечных потребителей, так и на бизнес", — считает он.

ПОКА ТОЛСТЫЙ СОХНЕТ

Остальные страны будут чувствовать себя по принципу "пока толстый сохнет — худой сдохнет". "Газовый шантаж США будет способствовать росту доходности американских компаний, занимающихся экспортом СУГ, но это — только вначале, а потом начнут стремительно нарастать проблемы в американской и европейской экономиках", — убежден доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

По его словам, население ЕС и других стран, в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона, практически подошли к черте, когда уже не могут оплачивать счета за коммунальные услуги. Понятие средний класс в этих странах исчезает — на неопределенное время.

"Это важно, потому что средний класс является основным двигателем экономики любой страны, это социальная группа, которая имея устойчивые финансовые доходы, является основным покупателем качественных товаров и услуг, тем самым способствуя их воспроизводству и росту", — подчеркнул Белхароев.

Отсутствие покупательского спроса на американские товары из-за их нарастающей дороговизны замедлит производство, что, в свою очередь, чревато ростом безработицы и социальной нагрузки на бюджет страны. В дополнение к уже сказанному сыграет роль и переход России, КНР, Индии, Турции и Ирана на взаиморасчеты в национальных валютах. И этот удар, по мнению Белхароева, будет тем сильнее, чем большее число стран последует этому примеру. "Как следствие, следует ожидать ускорения процесса рецессии в американской экономике", — подытожил эксперт.