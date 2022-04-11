МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Резкое укрепление рубля, которое можно было наблюдать всю прошлую неделю, в основном происходило из-за обязательств экспортеров продавать 80% валютной выручки на внешнем рынке. Санкции, о которых объявил Евросоюз, пока не оказывают значительного влияния на российскую валюту, а вот согласие платить за газ в рублях может помочь, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. "Изъять у Запада": почему рубль растет вопреки всем напастям

"Укрепление рубля происходит не потому, что страны ЕС не могут договориться о новых санкциях, а потому, что введены меры по обязательной продаже 80% валютной выручку экспортерами, действует ограничение на свободную покупку валюты, перевод оплаты газа на рубли, а также профицит торгового баланса", — перечисляет собеседник агентства.

Если бы не эти меры и пакеты санкций, то рубль торговался бы в других диапазонах цен, подчеркнул эксперт.

Это безусловно оказывает поддержку рублю, однако, пояснил Алиев, основные потребители и "главные" страны Евросоюза жестко стоят на своём.

Новую поддержку российская валюта почувствует, когда больше стран будут согласны платить за газ в рублях. "Тем сильнее будет позиция рубля", — добавил спикер.

Пока есть только согласие ряда стран платить за газ в рублях, например, Венгрии. Сейчас прорабатываются технические моменты, посмотрим, не возникнут ли далее какие-то объективные сложности по оплате, подытожил он.