МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Законодательство дает пациенту и его родственниками механизмы защиты от врачебных ошибок. Первое – это возмещение причиненного вреда, второе – компенсация морального вреда, которую может получить не только пациент, получивший неправильное лечение, но и его близкие родственники. Как получить то и другое, рассказывает агентству "Прайм" юрист BGP Litigation Екатерина Третьякова. В Минздраве не видят предпосылок к дефициту лекарств в России

Сложность, по словам эксперта, заключается в том, что по вопросам возмещения вреда в большинстве случаев требуется медицинская экспертиза, также суды будут устанавливать наличие прямой связи между ошибкой врача и причиненным вредом. Поэтому в спорных моментах в возмещении вреда суды первых инстанций отказывают — в делах, которые доходят до ВС РФ, принимается во внимание и наличие косвенной связи, поясняет специалист.

"С компенсацией морального вреда проще — тут уже сложился единый подход, в том числе подверженный в одном из последних решений Верховного Суда РФ (Определение от 14.03.2022 № 18-КГ21-165-К4), когда для компенсации морального вреда достаточно и косвенной связи между ошибкой врача и страданиями пациента/его близких родственников", — отмечает юрист.

Если делать какие-то выводы на основании обобщения судебных решений в этой сфере, то в большинстве своем суды удовлетворяют иски о компенсации морального вреда, но отказывают в удовлетворении требований о возмещении ущерба, расходов на лечение, утраченного заработка именно из-за отсутствия прямой причинно-следственной связи между врачебной ошибкой и причиненным вредом, заключила Третьякова.