МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Для россиян доступность иностранных торговых площадок в первую очередь определяется брокером: удалось ли игроку сохранить свое присутствие на той или иной бирже. Так, частично доступными сейчас являются биржи США и Гонконга, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления инвестиционного консультирования ФГ "Финам" Владимир Цыбенко. Брокер дал совет, куда переложить доллары "из-под матраса"

"Тут все зависит от вышестоящего брокера, ограничил ли он доступ клиентов к тем или иным площадкам. Частично доступными сейчас являются биржи США и Гонконга", — отметил он.

После того, как страны Запада наложили новые антироссийские санкции, интерес граждан переориентировался в том числе на азиатские площадки.

При этом, отметил эксперт, сохраняется надежда, что у полный доступ к биржам США у российских брокеров сохранится. Но "инвесторы также начнут диверсифицировать свои активы за счет альтернативных площадок в Азии", — пояснил собеседник агентства.

Но не все так просто: торги на азиатских площадках имеют свои отличия и правила. "На примере Гонконга можно говорить о нескольких возможных неудобствах", — отметил специалист.

Первое — это низкая ликвидность гонконгского доллара, а именно в этой валюте проходят торги. "Теоретически брокер может давать возможность торговать на этой площадке, имея на счету доллары США, но это относится не ко всем", — рассказал Цыбенко. Банк России начал новую игру с курсом рубля

Другой момент, который стоит учитывать при рассмотрении участия в торгах, это минимальная сумма одной сделки на Гонконгской бирже. "Эти ограничения ставят большинство вышестоящих брокеров, как правило, речь идет о 1000 долларов", — добавил он.

Что касается потенциальной привлекательности, то Китай сейчас является единственной из крупных экономик, которая не сталкивается с высокой инфляцией и где наблюдается цикл снижения ставки, что должно поддержать рынок акций.

"Также Гонконгская биржа — хороший вариант для тех инвесторов, которые хотят защититься от возможного делистинга акций Китая на биржах США, о которой с той или иной интенсивностью говорят почти год", — подытожил он.