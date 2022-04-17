Эксперт Мясоедов: найти послушивающее устройство в доме можно по излучаемым им волнам
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Подслушивающие устройства, установленные в квартире или загородном доме — это не сюжет шпионского фильма, а вполне реальная ситуация, с которой может столкнуться любой из нас. Слушать ваши разговоры в частной жизни могут самые разные люди: от грабителей до родственников с которыми у вас имеются разногласия. Об этом рассказывает агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
Аппаратура, с помощью которой осуществляются такие противоправные действия, условно может быть поделена на три типа: навесная и монтируемая, встраиваемая в каналы связи, а также внешнего использования, объясняет он.
"К первой относятся жучки самых разных видов — они прячутся в затемненные части помещений, внутрь мебели или даже в стену, после чего отверстие закрашивается. В отличие от скрытых камер, прослушивающим устройствам не требуется прямой доступ наружу от чего и найти их намного сложнее", — говорит специалист.
Встраиваемые в каналы связи приборы представляют из себя более сложную электронику. Принцип действия при этом отличается. Прямая запись голоса обычно отсутствует, и прослушка осуществляется через перехватывание сигнала телефона — проводного или беспроводного.
Аппаратуру внешнего действия, по мнению эксперта, уже "вряд ли можно отнести к инструментарию домовых грабителей". Она считывает вибрацию стекол помещения или вибрацию иных объектов, действует на расстоянии, но крайне дорогостоящая, требует специальных навыков владения и практически прямой видимости объекта слежения.
По словам Мясоедова, подслушивающие устройства гораздо сложнее найти, чем те же камеры скрытого слежения. "Визуально это сделать практически невозможно. Но, как и любые электрические девайсы, они излучают волны. Для поиска жучка необходимо выключить всю технику в помещении кроме личного гаджета и пройтись с ним медленно по комнате с включенной аудио дорожкой или разговаривая с кем-то по аудио связи. Если в каком-то месте возникают помехи, то есть вероятность нахождения там несанкционированного девайса", — считает он.
Также, при наличии хорошего слуха, можно обратить внимание на статические шумы в тихом помещении. Если они есть, нужно внимательно поискать их источник.
"Но самым эффективным методом остаётся приобретение и использование детектора волновых излучений. Они находятся в свободной продаже и способны однозначно показать местонахождение подавляющего большинства электронных устройств в том числе и самых миниатюрных", — заключил специалист.
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