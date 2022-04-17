МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Подслушивающие устройства, установленные в квартире или загородном доме — это не сюжет шпионского фильма, а вполне реальная ситуация, с которой может столкнуться любой из нас. Слушать ваши разговоры в частной жизни могут самые разные люди: от грабителей до родственников с которыми у вас имеются разногласия. Об этом рассказывает агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Вас подслушивают: за кем следят по телефону и как это понять

Аппаратура, с помощью которой осуществляются такие противоправные действия, условно может быть поделена на три типа: навесная и монтируемая, встраиваемая в каналы связи, а также внешнего использования, объясняет он.

"К первой относятся жучки самых разных видов — они прячутся в затемненные части помещений, внутрь мебели или даже в стену, после чего отверстие закрашивается. В отличие от скрытых камер, прослушивающим устройствам не требуется прямой доступ наружу от чего и найти их намного сложнее", — говорит специалист.

Встраиваемые в каналы связи приборы представляют из себя более сложную электронику. Принцип действия при этом отличается. Прямая запись голоса обычно отсутствует, и прослушка осуществляется через перехватывание сигнала телефона — проводного или беспроводного.

Аппаратуру внешнего действия, по мнению эксперта, уже "вряд ли можно отнести к инструментарию домовых грабителей". Она считывает вибрацию стекол помещения или вибрацию иных объектов, действует на расстоянии, но крайне дорогостоящая, требует специальных навыков владения и практически прямой видимости объекта слежения. Эксперт рассказал, кому кроме вас доступна камера вашего смартфона

По словам Мясоедова, подслушивающие устройства гораздо сложнее найти, чем те же камеры скрытого слежения. "Визуально это сделать практически невозможно. Но, как и любые электрические девайсы, они излучают волны. Для поиска жучка необходимо выключить всю технику в помещении кроме личного гаджета и пройтись с ним медленно по комнате с включенной аудио дорожкой или разговаривая с кем-то по аудио связи. Если в каком-то месте возникают помехи, то есть вероятность нахождения там несанкционированного девайса", — считает он.

Также, при наличии хорошего слуха, можно обратить внимание на статические шумы в тихом помещении. Если они есть, нужно внимательно поискать их источник.

"Но самым эффективным методом остаётся приобретение и использование детектора волновых излучений. Они находятся в свободной продаже и способны однозначно показать местонахождение подавляющего большинства электронных устройств в том числе и самых миниатюрных", — заключил специалист.