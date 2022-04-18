МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ, Елена Гуринович. В понедельник, 18 апреля, россиянам вновь стала доступна покупка наличных долларов и евро. Ограничения на эту операцию были введены ЦБ в начале марта с целью снижения волатильности курсов. О том, хватит ли на всех "бумажных" долларов и евро, стоит ли за ними выстраиваться в очередь и как это скажется на курсе рубля — в материале агентства "Прайм".

Напомним, что до 9 сентября покупать валюту можно с ограничениями: один клиент может снять со своего валютного счета не больше 10 тысяч долларов или эквивалента этой суммы в евро. Сверх этого лимита кредитные организации будут выдавать деньги в рублях по курсу ЦБ. Магический месяц для рубля: какие сюрпризы готовит апрель

В кассах можно купить только наличные, которые коммерческие банки смогли накопить с 9 апреля. Ведь ввозить евро и доллары в страну сейчас никто не может из-за наложенных на Россию санкций.

ЧТО ПРЕДЛОЖАТ БАНКИ

Как рассказал агентству "Прайм" главный аналитик УК "Ингосстрах-Инвестиции" Виктор Тунёв со ссылкой на данные Банка России, с 23 февраля по 31 марта физические лица продали через банки иностранной валюты на 390 млрд руб. Но сколько в этом объеме наличной валюты — неизвестно.

"Полагаю, что небольшая часть. Всего у граждан на руках может быть до 100 млрд долларов. Правда часть из них, скорее всего, уже за рубежом", — отметил собеседник.

Свободно купить валюту в любом отделении любого банка не получится. "Утром 18 апреля из сотни обменников по всей Москве продавали наличную валюту только 5-7 пунктов. И везде долларов и евро было достаточно мало или они уже закачивались", — сообщил аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Это связано с тем, что, на фоне сложившейся вокруг России экономической ситуации те, кто имеет на руках наличные доллары или евро, не будут спешить с ними расставаться.

Другая причина попридержать валюту — курс. После того, как в марте доллар подходил к отметке в 120 рублей, курс в 79 рублей за доллар (на 18 апреля — прим. ред.) может казаться невыгодным.

По мнению руководителя отдела анализа банковского и финансового рынков ПСБ Ильи Ильина, банки, которые установили высокие ставки по валютным вкладам, получат, а значит и предложат больше валюты, в том числе наличной, чем те, кто держит низкие ставки.

Так как сейчас наличная валюта оказалась дефицитным товаром, граждане будут пользоваться любой возможностью её получить, хотя бы из соображений безопасности сбережений в инвалюте. "Своя рубашка ближе к телу", считает Тунёв.

КОМУ НАДО — КУПЯТ

В первую очередь, сходятся во мнениях эксперты, валюту будут пытаться купить те, кто намерен ехать в отпуск за границу, например, в Турцию. Так как ситуация с работой банковских карт в большинстве своем россиянам непонятна, они будут запасать "нал".

"Перевод рублей в валюту в расчете на то, что позже курс доллара и евро вернутся на мартовские максимумы — тоже актуальный вариант, с учетом того, что Россия сейчас оказалась под самыми жесткими международными санкциями, которые быстро не отменят", — добавляет Потавин. В Турции рассказали о планах по привлечению туристов

В свою очередь председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин напомнил, что валюта по-прежнему остается хорошим средством сбережений, которому граждане доверяют. "Поэтому в первую очередь ее покупают для того, чтобы "складывать в кубышку", — отметил он и добавил, что покупка валюты для оплаты покупок в заграничных поездках коснется небольшого количества россиян: цены на туры растут, а их количество и вариантов направлений становится значительно меньше.

СТОИТ ЛИ СПЕШИТЬ

Янин считает, что спрос на валюту будет сохраняться, а вот насчет предложения — вопрос сложный. "Ввоз в Россию банкнот долларов и евро запрещен, а наплыва туристов из других стран в РФ в ближайшее время не ожидается", — добавил эксперт.

По мнению Потавина, если кому-то нужно срочно покупать валюту, лучше не ждать и сделать это в начале текущей недели, поскольку запасов наличных в коммерческих банках весьма немного. "По мере стабилизации ситуации в экономике наш Центробанк, видимо, будет и дальше постепенно снимать ограничения по хождению валюты и операциям с ней. Поэтому, кому валюта не нужна срочно, стоит просто немного подождать", — советует он.

"Заграничный туризм в этом году сильно просядет, поэтому едва ли стоит ожидать сильного спроса от этого фактора. С другой стороны, безусловно, ранее люди могли в большей степени рассчитывать на оплату с помощью карт и потому брали с собой меньше наличных", — соглашается Ильин.

А КАК ЖЕ РУБЛЬ?

На момент подготовки материала начало продаж наличной валюты не оказало существенного влияния на курс. По данным на середину понедельника, доллар на Московской бирже торговался около отметки в 79 рублей, евро — выше 81 рубля. Эксперты не ожидают скачков и в дальнейшем. Банк России начал новую игру с курсом рубля

По мнению представителя ПСБ, снятие ограничений на покупку валюты для населения может спровоцировать давление на курс рубля, особенно на первом этапе. "В последующем рынок придет в равновесие, стабилизация курса снизит спрос со стороны граждан", — отметил он.

Тунев считает, что покупка валюты гражданами не окажет влияния на рубль: банки смогут продать только ту наличную валюту, которую им продадут физические лица. "Официального механизма ввоза наличных USD и EUR пока не существует, а Банк России не готов использовать наличную валюту из своих резервов (по официальным данным в 2018 году наличной валюты в резервах было на 31 млрд долларов — с тех пор эта сумма могла увеличиться)", — объяснил он свою точку зрения.