МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Может ли доллар повторить путь британского фунта стерлингов, освободив место главной резервной валюты? Когда Великобритания лишилась своих колоний, статус ее валюты снизился — с одной из ведущих в мире до условного лидера стран "второго эшелона". Но с долларом все будет иначе, пояснил агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Здравствуй, доллар. Как банки продают наличную валюту и кому она нужна

При этом он напомнил, что Великобритания на тот момент не была ведущей экономикой мира. Она не была даже экономическим "локомотивом" Европы, не создавала уникальные продукты, не занималась добычей полезных ископаемых в масштабах, которые позволяли бы ей влиять на какие-либо процессы на континенте. "Де-факто и сейчас статус Соединенного Королевства держится на уважении", — напомнил эксперт.

Иное дело — доллар США. "С долларом не будет, как с фунтом", — убежден Коган. А все потому, что США — крупнейшая экономика мира и по праву занимает лидирующее место среди резервных валют.

"Да, со временем ее подвинет Китай, но юань — более закрытая история, чем доллар, поэтому его влияние растет строго пропорционально необходимости и желанию властей государства", — считает эксперт.

С учетом текущего процесса глобального выхода из доллара, как из платежной валюты, позиции американской денежной единицы, по мнению Когана, действительно ослабевают, особенно с таким своеобразным президентом и его администрацией.

"Но регуляторная власть США до сих пор сильна и имеет большое влияние, поэтому в ближайшие годы не стоит ждать каких-то обвалов доллара, разве что произойдет действительно что-то экстраординарное, но это будет политическим процессом, а не экономическим", — убежден Коган.