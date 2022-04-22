МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Целый ряд критически важных отраслей российской промышленности зависят от импорта более чем наполовину. Речь, конечно же, о поставках из стран, которые ввели антироссийские санкции. Так, нехватка собственных подшипников может привести к сокращению выпуска автомобилей на 50-70% уже в этом году, рассказал агентству "Прайм" директор департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артём Лютик.

"Таких отраслей достаточно много, но при этом нельзя сказать, что ситуация критическая и безвыходная", — пояснил Лютик. По его словам, вместо "апокалипсиса", когда замены уходящим товарам и услугам нет и производство встаёт, сегодня речь идет лишь о высокой цене аналогов в сочетании с низким качеством "заменителей".

Эксперт назвал самые уязвимые из-за проблем с импортом отрасли. "Очень тяжелая ситуация, которая длится уже несколько лет — это производство подшипников. Оно практически полностью утеряно в России, а иностранные производители отказываются работать с Россией", — считает Лютик.

Нет подшипников — страдает автопромышленность. По прогнозам эксперта, производство автомобилей должно сократиться существенно — от 50 до 70% уже в этом году.

"Авиастроение в той же ситуации: производить гражданские самолеты полностью из отечественных комплектующих в России разучились", — считает Лютик. То есть потребуется наладить производство и комплектующих, и собственных самолетов. И то, и другое требует времени — около десятка лет. Но делать это придется, а пока предоставлять российское небо для полетов авиакомпаниям из дружественных стран.

В судостроении ситуация критическая по другой причине, убежден Лютик. Корабли в России строить могут, но не быстро и немного — по одному — два в год, тогда как заместить требуется десятки судов".