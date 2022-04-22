МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Россия больше всего зависит от импорта технологий, то есть там, где предмет услуги или товара — западная технология, опасность санкций наиболее существенна, пояснил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко. Это, по его мнению, касается самых разных отраслей — от медицины и электроники, до, например, сферы добычи нефти. Практически вся российская нефть добывалась с помощью западных нефтесервисных компаний, обладающими уникальными технологиями и уже ушедшими с отечественного рынка. Россия начала реализовывать "план Б" по возвращению резервов

В медицине, по мнению Клопенко, история не лучше — многие медицинские препараты, оборудование, технологи принадлежат западным компаниям и сейчас у россиян могли бы возникнуть существенные проблемы из-за санкций.

"Но, как оказалось, наибольшая уязвимость существует в сфере простых повседневных товаров — от гвоздей до предметов личной гигиены, пуговиц и много-многого другого", убежден Клопенко.

Экономист попытался определить причины такой ситуации. Во-первых, по его словам, хотя власти и выделяли миллиарды долларов на импортозамещение технологий, видимо, эти средства не доходили до исполнителей. А во-вторых, импортеры и их заказчики предпочитали приобретать импортное, нежели производить свое.

"Открытая экономика оказалось обманом, еще точнее, она подрывает систему безопасности развивающихся страны. Нынешний кризис выявил, что уже казавшийся забытым постулат о важности собственного производства жив", — заявил Клопенко.

Сейчас для начала производства большинства необходимых россиянам товаров потребуется от 3 до 6 месяцев. Существующие предприятия за это время смогут перестроить свои линии и наладить производство необходимого.

"За 1 — 1,5 лет реально построить новые производства. Главным конкурентом российского производителя сейчас станет параллельный импорт, который на данный момент полностью закроет проблему товарного дефицита, но в дальнейшем может помешать развитию производства внутри страны", — считает эксперт.

"Не обязательно и кидаться искать по миру технологии, — считает Клопенко. — Многие разработки отечественных компаний не были внедрены — им просто не давали выйти на рынок, а сейчас эта преграда устранена".