МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. В России есть ряд отраслей, по которым зависимость от импорта критическая. Это не только высокие технологии, но и самые простые товары. Почему так получилось и как преодолеть эту зависимость, агентство "Прайм" выяснило у экспертов. Россия начала реализовывать "план Б" по возвращению резервов

Правительство России и эксперты определяют возможный фронт работ по импортозамещению и обозначают секторы, где потребность в импорте критическая. Например, эксперты из ВШЭ считают, что наибольшая импортная зависимость от Евросоюза и США у России существует в машинах и оборудовании (40%), лекарствах (34,5%), авто (28,3%), резиновых и пластмассовых изделиях (24,6%).

"Таких отраслей достаточно много, но при этом нельзя сказать, что ситуация критическая и безвыходная", — пояснил агентству "Прайм" директор департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артём Лютик. По его словам, вместо "апокалипсиса", когда замены уходящим товарам и услугам нет и производство встаёт, сегодня речь идет лишь о высокой цене аналогов в сочетании с низким качеством "заменителей".

ЕЗДИТЬ, ЛЕТАТЬ И ПЛАВАТЬ

Большинство опрошенных "Прайм" экспертов сошлись на том, что одна из самых пострадавших отраслей — это транспорт. В основном, воздушный и автомобильный. Зависимость от импорта там высокая, поэтому отсутствие комплектующих и запчастей может буквально лишить нас возможности ездить и летать.

"Доля отечественного авиапарка более чем на 70% состоит из импортных самолетов, при том, что имеются и советские разработки, и новые российские. Массовое производство отечественных самолетов может быть налажено в течение 3 — 5 лет, ведь у нас есть и действующие авиационно-конструкторские бюро, и производственная база, и кадровый потенциал, и средние и высшие учебные заведения", — убежден доцент кафедры национальной экономики Экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

В свою очередь, Лютик полагает, что производить гражданские самолеты полностью из отечественных комплектующих в России разучились. По его словам, потребуется наладить производство и комплектующих, и собственных самолетов. И то, и другое требует времени — около десятка лет. Но делать это придется, а пока следует предоставлять российское небо для полетов авиакомпаниям из дружественных стран.

С автомобилями сложнее. В свое время Китай купил патент на производство французских автомобилей на 10 лет, попутно изучая технологии машиностроения на конкретных примерах и постепенно перенимая этот опыт, выстраивая свои производственные линии.

"В результате по окончании срока действия патента Китай остался с локализованным на его территории производством на основе западных технологий", — рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Лютик с ним согласен. По его словам, очень тяжелая ситуация, которая длится уже несколько лет — это производство подшипников. Оно практически полностью утеряно в России, а иностранные производители покидают наш рынок. А нет подшипников — нет машин. По прогнозам Лютика, производство автомобилей должно сократиться в России — от 50 до 70% уже в этом году.

Не удивительно, что власти всерьез задумались над тем, чтобы понизить экологическую планку и временно разрешить выпускать машины всех экологических классов, включая "Евро-0".

В судостроении ситуация критическая по другой причине. Корабли в России строить могут, но не быстро и немного — по одному-два в год, тогда как заместить требуется десятки судов, говорит Лютик.

ГАДЖЕТЫ, ЛЕКАРСТВА И МЕДТЕХНИКА

Многие эксперты сходятся на том, что самая большая уязвимость — это сотовые телефоны, компьютеры и ноутбуки. Иными словами, все то, без чего нет современную жизнь нельзя себе и представить. Достаточно напомнить, что подавляющее большинство гаджетов на руках у населения работают на одной из двух систем — IOS или Android. И это не только неудобство с исчезающими из iTunes приложениями для сотовых, но и риск, что в один прекрасный день такие гаджеты могут стать бесполезными черными "монолитами".

Зависимость от импорта в конечном потреблении наиболее высока (более 50%) в товарах текстильной промышленности и фармацевтики, в электрооборудовании, авто, компьютерах. В бумажной и химической продукции, а также в металлопродукции ее уровень варьируется от 30% до 50%", — подсчитал Зайнуллин. Аналогично, по его словам, складывается ситуация и в электронике, текстильной промышленности, оборудования для нефтегазовой отрасли, где доля импорта достигает 50%. Где и по какой цене сейчас можно купить модную одежду

В медицине, по мнению экономиста Егора Клопенко, ситуация не лучше — многие медицинские препараты, оборудование, технологи принадлежат западным компаниям и сейчас у россиян могли бы возникнуть существенные проблемы из-за санкций.

"Нужно было локализовать всю химическую промышленность, в которой использовалось только российское сырье, а также развивать фармацевтику, чтобы не создавалось проблем с рядом позиций по крайне важным лекарствам, от нурофена до инсулина", — отметил Вавилов.

"Среди наиболее чувствительных сфер, зависимых от импорта сегодня, можно назвать медицинские товары и фармацевтику. Самое интересное, что и медицинскую технику, и лекарственные препараты наши предприятия и разрабатывают, и производят, но, к сожалению, в малых объемах, так как доля импорта достигает 70%", — считает Зайнуллин.

Старший преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Иванов напомнил, что проблемы наблюдались не только с лекарствами, но и с косметикой. В конце марта возник ажиотажный спрос на косметические средства, а российские производители отмечали рост цен на их компоненты.

Российский бизнес, по его словам, ищет новые возможности и альтернативных поставщиков. Можно нарастить поставки лекарственных, косметических средств и их компонентов из Индии, Китай, Мексика, Израиля и Малайзии, а автомобилей и плавательных средств — из Китая, Индии, Турции, Филиппин.

По мнению Клопенко, значительная уязвимость существует как в сегменте бытовых товаров — например, гвоздей, импорту которых удивилась спикер Совфеда Валентина Мативиенко, так и в сложных отраслях. К последним относится нефтедобыча.

Практически вся российская нефть, по его словам, добывалась с помощью западных нефтесервисных компаний, обладающих уникальными технологиями.

Поскольку именно они выстраивали технологические процессы, весьма вероятны проблемы с обслуживанием нефтяных вышек и НПЗ. "Это может привести к тому, что ряд буровых будет просто закрыт из-за невозможности добычи, а также ухудшения качества добываемой нефти", — считает Вавилов.

НА НОВЫЕ РЕЛЬСЫ

По мнению Зайнуллина, проблемы в сфере импортозамещения создали лоббисты иностранных производителей, а также разрыв между научными разработками и массовым производством и недостаток финансирования отечественных разработчиков и производителей. По его словам, в российской промышленности импортозамещение до сих пор носило скорее формальный характер. В случае введения нового пакета антироссийских санкций находился аналог санкционного товара в Китае или в других странах Юго-Восточной Азии, а то и вовсе "серый импорт" — шли в ход поставки оригинального товара через третьи страны или посредников. Парадокс: почему рубль укрепляется, а цены не падают

Срабатывал, по мнению Зайнуллина, и злой умысел: отечественные разработки замораживались, им перекрывали доступ к финансированию или принимали решение о закупке импортных аналогов. И все это — результат действия зарубежных лоббистов.

Однако эти разработки есть, что во многом упрощает ситуацию. Не нужно кидаться по миру в поисках технологий, лучше обратиться к отечественным компаниям, которым прежде не давали выйти на рынок. Сейчас эта преграда устранена.

Ситуация с технологиями выглядит не так однозначно. Зависимость от их импорта высока. По словам Клопенко, власти выделяли миллиарды долларов на импортозамещение технологий, но, похоже, эти средства не доходили до исполнителей. А во-вторых, импортеры и их заказчики предпочитали приобретать импортное, нежели производить свое.

"Открытая экономика оказалось обманом, еще точнее, она подрывает систему безопасности развивающихся стран. Нынешний кризис выявил, что уже казавшийся забытым постулат о важности собственного производства жив", — заявил экономист.

Сейчас для начала производства большинства необходимых россиянам товаров, по его подсчетам, потребуется от 3 до 6 месяцев. Существующие предприятия за это время смогут перестроить свои линии и наладить производство необходимого.

"За год-полтора реально построить новые производства. Главным конкурентом российского производителя сейчас станет параллельный импорт, который на данный момент полностью закроет проблему товарного дефицита, но в дальнейшем может помешать развитию производства внутри страны", — считает эксперт.

Для ускорения процесса необходимо освободить от налогов компании, разрабатывающие и производящие фармацевтическую и медицинскую продукцию хотя бы на 5 лет, предоставить им льготные или беспроцентные кредиты долгосрочные кредиты. У компаний, которые находятся в тяжелой финансовой ситуации, возможен выкуп контрольного пакета акций в государственную собственность и необходимое дофинансирование.

"Однако на выстраивание новых внешнеторговых отношений и поиск поставщиков бизнесу требуется время: возможно, к лету удастся построить новые маршруты и найти альтернативы выпадающим поставкам по отдельным товарным группам", — считает Иванов. При этом он не ждет полного дефицита всего и вся, но россиянам придётся привыкать к новым ценам и торговым маркам, которым ещё только предстоит заслужить доверие потребителей.