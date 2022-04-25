МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Скандал со списанием со счетов клиентов одного из российских банков "несправедливо нажитых" средств, заработанных ими на конвертации валют из-за уязвимости в работе алгоритма расчетов кросс-курсов, заставил экспертов задуматься, а правомочны ли такие действия банка? За последние 10-20 лет развития банковских программ суды уже рассмотрели аналогичные споры, — пояснил агентству "Прайм" адвокат, руководитель SAUNIN Law Practice Андрей Саунин. Эксперт рассказал, есть ли валюта, которая до сих пор обеспечена золотом

По его словам, между банком и клиентом всегда заключается договор, а к нему полагаются условия, по которым клиент обязан возвратить банку суммы, ошибочно зачисленные на его счет. Иногда в таких условиях прописывается и право банка списывать ошибочно зачисленные денежные средства без дополнительных распоряжений клиента.

"К таким спорам применяется статья 1102 Гражданского кодекса России — взыскание неосновательного обогащения", — рассказал эксперт.

Но в этом случае банк обязан доказать, что на стороне ответчика имеется неосновательное обогащение. Таким доказательством может служить заключение о выявленном техническом сбое, выписка по счету, подтверждающая зачисление на счет клиента суммы неосновательного обогащения и расходные операции с их использованием.

"Доводы клиента банка о том, что ему не было известно о техническом сбое не меняют характер неосновательного обогащения", — подчеркнул юрист.

Суды, по его словам, удовлетворяют требования банка в случаях ошибочного начисления по картам лояльности, накопительным бонусным картам, техническим овердрафтам. Хотя по спорам с конвертацией валют суды порой принимают прямо противоположные решения. Финансист назвал настоящий курс рубля к доллару

"Суды считают, что, совершая конверсионную сделку по приобретению валюты по определенной именно банком, а не потребителем цене, стороны реализовали свое право на заключение договора с учетом положений 421 ГК РФ, закрепившей принцип свободы договора", — пояснил Саунин.

То обстоятельство, что сделка оказалась экономически выгодной не для банка, ведущего предпринимательскую деятельность, суд оценил как следствие того, что любая предпринимательская деятельность является рисковой, и правовой защите в данных отношениях подлежит потребитель, а не предприниматель.

Какое решение будет принято в сложившейся ситуации, юристу сказать сложно. Не исключено, что стороны могут решить прекратить спор и заключить мировое соглашение.