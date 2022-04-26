МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Отказ Саудовской Аравии от настойчивого предложения США нарастить добычу нефти может негативно сказаться на политических отношениях между странами, но не на рынке нефти. Как полагают опрошенные агентством "Прайм" эксперты, наращивание добычи нефти шло бы вразрез с интересами Саудовской Аравии, поэтому Эр-Рияд решил действовать в этом вопросе без оглядки на Вашингтон. Удар в спину: Китайская экономика не оправдала надежд

На прошлой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и саудовских должностных лиц сообщила, что напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией достигла небывалого уровня после начала специальной военной операции России на Украине. Так, в недавних контактах Белый дом настаивал, чтобы Эр-Рияд нарастил добычу нефти для снижения цен. Тем самым планировалось "подорвать финансирование" военной операции РФ на Украине. Но королевство на запрос не отреагировало.

В марте также сообщалось, что с просьбой увеличить нефтедобычу для снижения мировых цен США обращались и к ОАЭ — и также безрезультатно.

КАК СОЧТЕТ НУЖНЫМ

Отношения между Саудовской Аравией и США — это глубокая и сложная проблема, и эти отношения ухудшаются при администрации Байдена, рассказывает старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит.

"Отчасти это связано с решимостью Байдена возобновить ядерную сделку с Ираном и снять как можно больше санкций с этой страны, а Саудовская Аравия и Иран являются непримиримыми врагами", — считает он.

Однако при этом аналитик не ожидает, что это повлияет на добычу нефти. "Скорее всего, Саудовская Аравия будет поступать так, как сочтет наилучшим для своих собственных интересов в отношении добычи нефти, не беспокоясь о том, чего может хотеть Вашингтон", — говорит он.

В ПОИСКАХ ГАРАНТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

По мнению директора департамента рынка капитала ИК "УНИВЕР Капитал" Артема Лютика, США и Саудовскую Аравию связывают прочные деловые и политические связи. Отношения стали ухудшаться с момента, как в США развили добычу сланцевой нефти до уровня, когда из импортёра стали экспортером нефти.

США не входит в ОПЕК+, но при этом оказывает жесткое давление как на Саудовскую Аравию, так и на других поставщиков ресурсов. Фактически, по словам финансиста, безопасность Саудовской Аравии больше никто не обеспечивает — все усилия США направлены на дестабилизацию стабильности в регионе.

"А когда твой деловой партнер нарушает все взятые на себя обязательства, начинаются поиски нового, поэтому идет обсуждение торговли нефтью с Китаем за юани. Нужны новые потребители, заинтересованные в ресурсах Саудовской Аравии и предоставляющие гарантии безопасности", — отмечает Лютик. Второе дно санкций. Америка отправилась за нефтью к врагам

Отказ Саудовской Аравии от наращивания добычи связан с двумя факторами, считает в свою очередь эксперт Института энергетики и финансов Андрей Сторожев. Во-первых, стране выгодны высокие цены на нефть, их поддержание — основная задача как самого королевства, так и ОПЕК+. А наращивание добычи нефти шло бы вразрез с интересами страны. Во-вторых, как предполагает эксперт, есть вероятность, что Саудовская Аравия попросту не сможет значительно увеличить объемы добычи в краткосрочной перспективе по технологическим причинам. Так, в начале 2020 года добыча нефти в стране находилась на уровне 12 млн баррелей в сутки. Однако это продлилось лишь месяц, после чего добыча вновь вернулась к 8-9 млн баррелей в сутки. Вопрос о том, была ли это добыча или высвобождение запасов из хранилищ остается открытым.

В СООТВЕТСТВИИ СО СДЕЛКОЙ

Сторожев склоняется к тому, что Саудовская Аравия не будет интенсифицировать наращивание добычи нефти. "Наиболее вероятно, что в ближайшее время добыча нефти королевства будет соответствовать договоренностям, заключенным в рамках сделки ОПЕК+", —рассуждает он. Ответный удар. Какой альянс положит конец диктатуре доллара

Отказ Саудовской Аравии и ОАЭ от наращивания добычи идет вразрез с действиями США, которые решили высвободить нефть из своих резервов для стабилизации ситуации на рынке, однако согласуется с параметрами сделки ОПЕК+ 2020 года. Все страны ОПЕК+, как убежден аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев, по-прежнему придерживаются первоначального плана по умеренному наращиванию добычи на 400 тысяч баррелей ежемесячно.

"Таким образом отклонение предложения США может сказаться на политических отношениях между странами, но не на мировом предложении нефти", — подытожил эксперт.