МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14%, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал агентству "Прайм", как это скажется на ипотеке, потребкредитах и займах для бизнеса.

"Регулятор обосновал снижение ставки тем, что перестали нарастать риски для ценовой и финансовой стабильности. Приток денежных средств на срочные вклады, замедление инфляции, укрепление рубля, также позволили снизить ставку и поддержать экономическую активность в стране. В ЦБ ожидают снижения ВВП на 8-10% в годовом исчислении", — отметил основные причины такого решения эксперт.

Процентные ставки по кредитам зависят от значения ключевой ставки, напомнил Антонов. После ее снижения банки также начнут пересматривать ставки в сторону понижения. По вкладам и кредитам кредитные организации начинают снижать проценты примерно через неделю после решения ЦБ. Банк России вдвое повысил прогноз по оттоку капитала

"Ставки по ипотеке и кредитам в банках, вполне очевидно, снизятся в мае также пропорционально, на 2-3 процента", — прогнозирует собеседник агентства.

Он особо отметил, что маржинальность малого и среднего бизнеса в России по-прежнему невысокая, зачастую она находится в диапазоне 10-15%. Поэтому, добавил аналитик, умеренно позитивные комментарии и прогнозы ЦБ очень важны сегодня участникам рынка. "Снижение ключевой ставки ниже 11-12% во втором полугодии может стать основным сценарием развития событий в денежно-кредитной политике мегарегулятора, придав заметный инвестиционный импульс бизнесу", — считает он.

Также ЦБ допустил, что может продолжить уменьшать ее на следующих заседаниях. К сентябрю Антонов ожидает снижения ставки до 12%.

Что касается рубля, то на валютном рынке инвесторы никак не отреагировали на решение ЦБ РФ, поскольку наблюдается дисбаланс между спросом и предложением. Рубль обновил максимуму с открытия торговой сессии.

"При низком спросе на иностранную валюту и продажу валютной выручки экспортерами курс доллара упал до 70,30 руб., курс евро — до 74,15 руб. До конца майских праздников обвала рубля не ожидается. Предложение экспортеров будет удерживать курсы валют на максимальных отметках", — прогнозирует специалист.