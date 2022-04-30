МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Cмартфон в жизни современного человека — это незаменимый помощник во всех бытовых, рабочих и учебных вопросах. Но не все знают, что в гаджетах "зашито" несколько полезных, но при этом неочевидных функций, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Например, смартфоны на операционной системе Android могут работать в так называемом безопасном режиме. Эксперт рассказал об особенностях "серых" смартфонов

"Он полезен, если телефон "завис" или заражен вирусом. Когда телефон загружается в этом режиме, на нем автоматически перестают работать все сторонние приложения. Так вы сможете почистить систему и удалить ненужные программы, которые мешают корректной работе гаджета", — объясняет специалист.

Активировать его, по словам Кашкина, просто: выключайте смартфон обычным способом; после того, как на экране появится кнопка-символ выключения, нажмите и удерживайте её. Затем подтвердите перезагрузку в безопасном режиме.

Также есть способ сделать более быстрым переключение между несколькими приложениями — двойное нажатие на кнопку "Меню" позволит мгновенно вернуться к предыдущей открытой программе. Повторное действие вернёт к исходному "окну", пояснил эксперт.

Кроме того, в Android существует система секретных кодов, продолжает Евгений Кашкин. Например, комбинация клавиш *#06# позволит узнать уникальный идентификационный номер вашего гаджета — imei; *#*#0*#*#* — протестировать дисплей; *#*#4636#*#* — узнать множество данных о смартфоне и его аккумуляторе.

Незаменимый помощник для людей с плохим зрением или обладателей смартфонов с небольшим экраном — встроенная лупа. В настройках телефона выбираем раздел "Специальные возможности" и далее "Жесты для увеличения". Теперь конкретный участок экрана можно увеличить тройным нажатием пальца.

А ещё в каждом смартфоне на Android есть скрытая игра, активировать которую можно через меню настроек: нужно несколько раз быстро нажать на номер версии системы.

Есть, по словам эксперта, свои "фишки" и в iOS. Например, кнопку "Home" можно использовать для экстренной перезагрузки смартфона: достаточно 10 секунд удерживать ее одновременно с кнопкой блокировки. Двойное нажатие по сенсору "Home" немного "опускает" экран, позволяя дотягиваться до верхних иконок.

Также в iOS есть несколько скрытых функций, облегчающих работу с текстом. Так, достаточно встряхнуть iPhone, и он предложит удалить последнее действие. Также "яблочные" смартфоны поддерживают функцию "Экран вслух". Перейдите в Настройки → Основные → Универсальный доступ и активируйте функцию. Достаточно провести двумя пальцами снизу вверх, и iPhone проговорит текст, причём в любом приложении. Россиян научили, как платить со смартфона в условиях ограничений

Как отмечает специалист, на iOS 12 и выше появилась еще одна важная функция "Альтернативный внешний вид", которая предполагает запоминание второго лица для Face ID. Это позволит пользоваться смартфоном супругам или другому доверенному лицу, например, в экстренной ситуации.

Кроме того, в современных iPhone можно включать функцию "Не беспокоить" в зависимости от геолокации. "Нужно сильно нажать на иконку полумесяца и выбрать пункт "До моего ухода из этой геопозиции" — это очень удобно на деловых встречах и при посещении культурных мероприятий, где использование гаджетов нежелательно", — говорит эксперт.