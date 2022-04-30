МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Если человек получает пособие по безработице и состоит на учете в центрах занятости, то он как минимум должен ходить на собеседования на вакансии, которые ему предлагаются. Это де-факто его прямая обязанность для того, чтобы сохранить пособие, напомнил агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. Здравствуй, доллар. Как банки продают наличную валюту и кому она нужна

По его словам, на данный момент способ проверки дохода россиянина фактически один — наличие или отсутствие перечислений от работодателей в социальные фонды.

"Зачастую этого не хватает, чтобы установить, что на самом деле гражданин не имеет проблем с занятостью", — пояснил эксперт.

Однако если со временем выяснится, что гражданин получал пособие в то время, когда уже вышел на работу или получал зарплату "в черную", то, как минимум, он лишится пособия, а как максимум, может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

"Учитывая, что речь идет о государственных деньгах, смягчающих обстоятельств здесь, скорее всего, не будет", — подчеркнул Уткин.

Но это то, что касается пособий по безработице. Если речь идет о деньгах, которые целенаправленно выделяются государством для поддержки семей с детьми, о дополнительных выплатах для всех школьников и т.п., то ими могут воспользоваться все подходящие под критерии получения средств граждане независимо от их занятости и заработка.