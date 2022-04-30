Юрист Уткин: обман с пособием по безработице грозит штрафом и даже уголовной ответственностью
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Если человек получает пособие по безработице и состоит на учете в центрах занятости, то он как минимум должен ходить на собеседования на вакансии, которые ему предлагаются. Это де-факто его прямая обязанность для того, чтобы сохранить пособие, напомнил агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
По его словам, на данный момент способ проверки дохода россиянина фактически один — наличие или отсутствие перечислений от работодателей в социальные фонды.
"Зачастую этого не хватает, чтобы установить, что на самом деле гражданин не имеет проблем с занятостью", — пояснил эксперт.
Однако если со временем выяснится, что гражданин получал пособие в то время, когда уже вышел на работу или получал зарплату "в черную", то, как минимум, он лишится пособия, а как максимум, может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ "Мошенничество".
"Учитывая, что речь идет о государственных деньгах, смягчающих обстоятельств здесь, скорее всего, не будет", — подчеркнул Уткин.
Но это то, что касается пособий по безработице. Если речь идет о деньгах, которые целенаправленно выделяются государством для поддержки семей с детьми, о дополнительных выплатах для всех школьников и т.п., то ими могут воспользоваться все подходящие под критерии получения средств граждане независимо от их занятости и заработка.
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