Голикова: число безработных в России не выросло в сравнении с 1 марта
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Численность безработных в России не выросла в сравнении с 1 марта, но число россиян в простое растет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. На нем обсуждалась ситуация на рынке труда и его поддержка, а также ситуация в сфере производства электрического и электронного оборудования.
"По результатам оперативного мониторинга численность зарегистрированных безработных не превышает показатели начала марта. Если на 1 марта текущего года она составила 682,8 тыс. человек, то на 19 апреля – 678,2 тыс человек. Но мы продолжаем фиксировать негативные тенденции", — сказала вице-премьер, слова которой привели в секретариате.
В их числе Голикова назвала рост числа организаций, которые заявили об изменении режимов занятости работников, увеличение числа граждан, находящихся в режиме простоя или неполной занятости. При этом растет число вакансий на портале "Работа в России". Там доступно более чем 1,965 миллиона предложений о работе. Общий прирост с начала весны составил 20%.
Кроме того, в рамках нацпроекта "Демография" реализуется программа бесплатного переобучения граждан. Уже получено 51 350 заявок на повышение квалификации, уточнятся в сообщении.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании сообщил, что уже более 7 тысяч работодателей включены в базу органов занятости для организации взаимодействия, в 65 регионах за организациями закреплены кураторы. Также для работодателей разработано 650 индивидуальных планов, которые включают как федеральные, так и региональные меры поддержки.
https://1prime.ru/state_regulation/20220422/836731888.html