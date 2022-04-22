МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Численность безработных в России не выросла в сравнении с 1 марта, но число россиян в простое растет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Экономист назвал срок, за который можно начать массовый выпуск товаров

Она провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. На нем обсуждалась ситуация на рынке труда и его поддержка, а также ситуация в сфере производства электрического и электронного оборудования.

"По результатам оперативного мониторинга численность зарегистрированных безработных не превышает показатели начала марта. Если на 1 марта текущего года она составила 682,8 тыс. человек, то на 19 апреля – 678,2 тыс человек. Но мы продолжаем фиксировать негативные тенденции", — сказала вице-премьер, слова которой привели в секретариате.

В их числе Голикова назвала рост числа организаций, которые заявили об изменении режимов занятости работников, увеличение числа граждан, находящихся в режиме простоя или неполной занятости. При этом растет число вакансий на портале "Работа в России". Там доступно более чем 1,965 миллиона предложений о работе. Общий прирост с начала весны составил 20%.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Демография" реализуется программа бесплатного переобучения граждан. Уже получено 51 350 заявок на повышение квалификации, уточнятся в сообщении.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании сообщил, что уже более 7 тысяч работодателей включены в базу органов занятости для организации взаимодействия, в 65 регионах за организациями закреплены кураторы. Также для работодателей разработано 650 индивидуальных планов, которые включают как федеральные, так и региональные меры поддержки.