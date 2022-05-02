МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. В диетологии существует понятие Гликемический индекс (ГИ) — это относительный коэффициент, который показывает, с какой скоростью углеводы, содержащиеся в продуктах, усваиваются и повышают уровень сахара в крови. Проще говоря, высоким ГИ обладают продукты, которые резко повышают уровень сахара в крови, рассказывает агентству "Прайм" врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника" Оксана Михалева. Врач разъяснил, чем опасно пониженное давление

"Регулярное употребление продуктов с высоким ГИ нарушает обмен веществ, провоцирует чувство голода и активирует набор жира. Кроме того, избыток продуктов с высоким ГИ провоцирует развитие сахарного диабета 2 типа", — подчеркнула врач.

Высоким ГИ (от 70 единиц), по словам эксперта, обладают сладости, рис, выпечка из пшеницы, особенно из муки высшего сорта, картофель. К таким продуктам, в частности, относятся белый хлеб, блинчики, рисовая лапша, рис быстрого приготовления, каши быстрого приготовления, кукурузные хлопья, шоколад, газированные напитки, чипсы, сладкая выпечка, пельмени.

Также в числе продуктов с высоким ГИ — мёд, морковь, тыква, арбуз, дыня, ананас, бананы.

Что касается продуктов с низким ГИ, то это многие крупы и овощи, бобовые, ягоды, несладкие фрукты.

"Желательно всегда делать выбор в сторону продуктов с низким гликемическим индексом, так как они кроме того, что плавно и не так значительно повышают сахар крови, содержат ещё достаточное количество клетчатки, а также витамины и минералы, полезные для здоровья", — заключила врач.