МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Многие лекарства, предназначенные для людей, могут оказаться смертельно опасными для домашних питомцев. Так, для кошек и собак опасно применение некоторых препаратов, относящихся к группе НПВС — это ибупрофен, индометацин, рассказала агентству "Прайм" ветеринарный врач-терапевт Лечебно-диагностического ветеринарного центра им. К.И. Скрябина Марина Шматова. IKEA продлила период закрытия магазинов в России

После приема этих препаратов у животных чаще всего развиваются желудочно-кишечные кровотечения, связанные с изъязвлением слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Также нередко развивается и острое повреждение почек.

Еще одним опасным препаратом, по ее словам, является парацетамол. Он вызывает серьезное поражение печени, "особенно остро протекающее у кошек".

"Для кошек так же часто летальным препаратом оказывается препарат с действующим веществом фосфомицин — антибактериальный препарат, использующийся для лечения цистита у людей. Он вызывает некроз почечных канальцев и приводит к острой почечной недостаточности", — указывает эксперт.

Кроме того, для кошек противопоказаны мази и кремы с бензилбензоатом, который токсичен даже при нанесении на кожу.

Нередки случаи отравления животных при использовании антигельминтных препаратов, предназначенных для людей. "В этом случае дело не в токсичности препарата, а в превышении дозировки, так как препарат предназначен для людей", — поясняет ветеринарный врач.