МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Инвестиции в произведения искусства, вино и алкоголь являются — модный тренд, но насколько это привлекательно с финансовой точки зрения?— задается вопросом доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

Инвестиционная привлекательность произведений искусства, по его словам, состоит в том, что они все время дорожают. Ценовой индекс произведений искусства The Sotheby's Mei Moses All Art Index показывает, что с 1950 года (начало расчёта индекса) он рос в среднем на 8,5% ежегодно. Тенденция очевидна.

"С другой стороны, произведения искусства требуют особых условий хранения — особого помещения со специальным температурным и световым режимом, периодическая реставрация", — пояснил по просьбе агентства "Прайм" Григорьев. В России, по его словам, имеется ещё одно ограничение — вывезти из страны произведение искусства крайне сложно, практически нереально.

Новинкой нестандартных инвестиций можно считать вино и крепкий алкоголь, прежде всего, коньяк и виски. Согласно индексу бордосских вин (вина из Bordeaux занимают 90% от объёма рынка инвестиций в вино) за период с января 2005 года по март 2022 года самое низкое его значение было 100,45, самое высокое — 306,2.

"Иными словами, на каждые 100 долларов, вложенные в эти вина, можно было получить 204,67% прибыли. Для сравнения, амплитуда колебаний индекса S&P 500 за тот же период времени была от 99,49 до 399,02, то есть потенциальная прибыль примерно в полтора раза выше", — говорит эксперт.

Но для хранения вина также нужны специальные условия плюс у этих инвестиций крайне низкая ликвидность в России. По словам Григорьева, привезти вино в страну можно, хранить его — тоже, но вот вторичного рынка этих активов в России просто нет.

"Реализацией алкогольной продукции можно заниматься только на основании лицензии Росалкогольрегулирования, причем довольно дорогостоящей, так что продать "жидкие активы" получится только тому, кто вас хорошо знает и вам доверяет", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, инвестиции в искусство и вино — это всё же больше про удовольствие, нежели про деньги.