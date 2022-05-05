МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Тезис о том, что цены застыли на отметках, до которых добрались на пике падения рубля, в корне неверен. Премия к ценам от начала февраля на большинство товарных групп сейчас не более 20-25%, что в целом укладывается в рамки инфляции. Но важно помнить о выходе иностранных компаний с российского рынка — во многих категориях товаров сейчас наблюдается реальный дефицит, рассказывает агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Парадокс: почему рубль укрепляется, а цены не падают

Среди таковых эксперт выделяет автозапчасти, строительную технику и отделочные материалы, некоторые лекарства, ряд комплектующих для компьютеров, сетевое оборудование.

"Таких позиций достаточно много, и в результате они создают ощущение того, что цены как были задраны, так вниз и не пошли, что на самом деле не так", — объясняет он.

Партии товаров, которые реализовывались в марте-апреле, были закуплены либо в конце прошлого года, либо в начале года текущего, соответственно, их можно было забрать по докризисным ценам.

Но в марте ценники в магазинах, особенно на бытовую технику и электронику, менялись, по словам Переславского, фактически ежедневно. С укреплением рубля они менялись и в лучшую для покупателя сторону Экономист приводит очень простой пример — в моменте топовый последний айфон стоил порядка 200 тысяч рублей. Через 3-4 дня его цена упала до 160 тысяч. И так было если не со всеми товарами, то с большинством.

Есть два момента, на которые, по мнению эксперта, нужно обратить внимание.

"Первый — дорожают те товары, которые либо больше не завозятся, либо производители остановили работу своих предприятий. Второй — цены могут начать серьезно меняться, когда будет отлажен механизм параллельного импорта, причем меняться в сторону потребителя. Да, они не будут такими же, как в январе, но дисконт к текущим ценам все равно может составить до 30%", — полагает экономист.