МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Нестандартные инвестиции в России пока что не пользуются популярностью, — пояснил агентству "Прайм" руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян. Эксперты рассказали о неожиданной выгоде при покупке Lego

К нестандартными он относит все вложения, не являющиеся акциями, облигациями, ПИФами, валютами, недвижимостью. То есть, по его мнению, нестандартных инвестиций много: предметы искусства, вина, старинная мебель, автографы и личные вещи известных людей, NFT-товары.

"Как правило, такие товары продаются на аукционах или в специальных маркетплейсах", — разъяснил он. Такие инвестиции, по его словам, считаются менее ликвидными, но при удачном стечении обстоятельств, они могут принести владельцу большую прибыль.

"Например, известен случай, когда человек приобрел бутылку вина за 30 долларов, а через 20 лет продал ее на аукционе за 500 тысяч долларов", — подчеркнул Григорян.

К недостаткам нестандартных инвестиций эксперт отнес помимо их низкой ликвидности, вероятность не получить прибыль, длинный срок инвестирования от 10 лет и больше), высокие риски приобрести подделку и подчас высокий порог входа (например, если речь идет о предметах искусства).

"Главное достоинство — возможность получить прибыль в десятки и сотни тысяч процентов", — считает Григорян.

По его мнению, нестандартные инвестиции — это игра, в которой можно выиграть, а можно и проиграть. Например, существуют дорогие сорта китайского чая по цене 20 — 150 долларов за грамм и за последние 10 лет, некоторые из них были сняты с производства. Поскольку это не товар массового спроса, то стоимость чая будет определяться тем, сколько за него готов заплатить покупатель.

Перспективы нестандартных инвестиций сейчас весьма туманны, с одной стороны, кризис — не лучшее время для подобных вложений, люди предпочитают более понятные активы, но с другой, сейчас многие ищут новые источники для инвестирования, подчеркнул эксперт.