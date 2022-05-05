МОСКВА, 5 мая. — ПРАЙМ. Со стройматериалами ситуация не самая приятная — как минимум на 30% выросли цены уже более, чем на 200 позиций. Где-то, в особо дефицитных категориях, рост доходит до 100 — 150%, в основном это касается импортных изделий и материалов — от мрамора до сантехники, пояснил агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Эксперты рассказали, как за год изменились цены на ремонт жилья

По его мнению, какая-то часть дефицитных товаров будет замещаться поставками из Китая, но полностью заместить европейские товары все равно полноценно не выйдет.

"При этом сказать, что недвижимость из-за роста стройматериалов может взлететь в цене, нельзя — с рынка просто уйдет спрос, даже на клубные дома и элитное жилье", — убежден Вавилов.

Если речь идет об уже заключенных договорах долевого участия, то, по его мнению, пересмотреть их совершенно точно не получится. Эконом-класс не столь зависим от импортных материалов, да и большинство девелоперов находятся на почти полном самообеспечении стройматериалами за счет дочерних предприятий.

"А вот что может сильно подорожать, так это ремонт", — считает Вавилов.

Поэтому здесь в выигрыше окажутся покупатели новостроек, приобретшие жилье с предчистовой или с чистовой отделкой. Ведь несмотря на то, что на оптовые закупки материалов для ремонта у застройщиков есть большие скидки, какие-то из заказов просто не могут дойти до России из-за сбоев в логистике.

Так что в жилье с отделкой рост может быть чуть выше — в пределах 5%. На вторичке этот кейс никак не отразится, пояснил эксперт.