МОСКВА, 5 май — ПРАЙМ. Мировые цены на древесину, металлы, продукцию нефтехимии (следовательно — пластики, лакокрасочные материалы и пр.) неуклонно стремятся вверх с середины 2020 года, — пояснила агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Больше не верят в долг: у Америки кончается терпение

В России рост потребительских цен на строительные материалы ускорился конце февраля — начале марта, по мнению эксперта, вследствие ажиотажного спроса населения, нарушения логистических связей, увеличения затрат на транспортировку, высокой волатильности курса национальной валюты.

"Повторения таких ценовых скачков на рынке в дальнейшем уже не будет", — убеждена Долгова.

Она напомнила, что весна и лето — период активного индивидуального строительства, а также ремонтов как в загородных домах, так и в городских квартирах. И в этот период спрос на товары для стройки и ремонта возрастает, что традиционно способствует повышению цен.

"Но, как правило, к крупному строительству или ремонту люди готовятся заранее, закупая основные материалы. Поэтому предусмотрительных потребителей последние скачки цен на стройматериалы и товары для ремонта затронут в меньшей степени", — считает Долгова. Для тех, кто не успел заранее приобрести все необходимые материалы, решение о начале или продолжении строительства и ремонта будет зависеть от их необходимости и располагаемого бюджета.

"Выходом из сложившейся ситуации может стать деление всех необходимых работ на определенные этапы с соответствующей поэтапной оплатой", — считает эксперт.

Нужно учитывать, что по мере формирования новых логистических связей, адаптации производства под новые экономические условия, переориентации экспортеров древесины и металлов на внутренний рынок, а также под влиянием платежеспособного спроса рост цен на рынке стройматериалов замедлится.

"Но к прежним уровням цены уже не вернутся", — убеждена Долгова.